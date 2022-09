Sony a augmenté le prix de la PS5 dans de nombreux pays, mais pas aux États-Unis, pourquoi ?

La hausse du prix de la PS5, due à l’inflation et à la situation économique mondiale, n’a laissé personne indifférent. Il n’est pas très courant qu’une console augmente son prix après son lancement sur le marché, et s’il y a quelque chose qui a retenu l’attention de tout le monde après avoir entendu la nouvelle, c’est que les États-Unis ont été épargnés par l’augmentation du PVP. Une question sur laquelle l’analyste Daniel Ahmad de Niko Partners s’est exprimé, à travers un chat avec le portail Polygon. Ahmad pense qu’il est « peu probable » que Sony le fasse aux États-Unis en raison de « la force du dollar » par rapport aux autres devises en ce moment.

Quand coûte la PS5 en ce moment ?

En France, le prix actuel de la console est fixé à 449,99 euros pour le modèle numérique, tandis que la version avec lecteur de disque physique s’élève à 549,99 euros après l’augmentation de 50 euros. Comme vous le savez bien, l’augmentation des prix de la console a eu lieu non seulement dans notre pays, mais aussi dans d’autres territoires comme le Mexique, le Canada et le Japon —à partir du milieu du mois—, entre autres. Dans ce lien, vous avez tous les détails avec les prix pour chaque pays et sa devise respective.

Nintendo et Xbox réagissent à la décision de Sony

Quelques heures seulement après avoir entendu la nouvelle, les joueurs, la presse spécialisée et les développeurs se posaient la même question : les prix de la Nintendo Switch, Xbox Series X et Xbox Series S vont-ils augmenter ? Ses entreprises responsables sont conscientes que tous les débats allaient dans le même sens, elles n’ont donc pas tardé à intervenir pour faire la lumière sur le sujet. La réponse est non; ni Microsoft ni Nintendo n’ont l’intention d’augmenter le prix de leurs consoles.

Source | Daniel Ahmad; via Polygone