Vous pouvez monter sur un balai à Hogwarts Legacy, mais vous ne pouvez pas jouer au Quidditch

Avalanche, le studio responsable du prometteur RPG en monde ouvert se déroulant dans l’univers de JK Rowling, a été clair et concis sur l’une des grandes questions que les utilisateurs se posent : « Vous ne pourrez pas jouer au Quidditch à Hogwarts Legacy. » Une décision qui a surpris, puisqu’il s’agit d’un sport très en vue dans la saga.

Bien que nous ne pourrons pas jouer, la dernière bande-annonce montrait un joueur de Quidditch, donc tout indique qu’il aura un certain rôle, ne serait-ce qu’au niveau de l’intrigue. Ce qui est confirmé, c’est que nous volerons sur un balai à la fois pour nous déplacer dans le monde ouvert, pour jouer à des courses et obtenir diverses récompenses.

Qu’est-ce que le Quidditch dans Harry Potter ?

C’est un sport fictif qui se joue sur un terrain en herbe ovale de 150 mètres de long et dans lequel se trouvent 3 grands cerceaux situés aux deux extrémités de celui-ci. L’objectif de chaque équipe est identique à celui d’un match de football : faufiler le ballon dans le cerceau que le rival doit protéger, bien qu’il existe des variantes telles que des ballons supplémentaires avec lesquels les adversaires sont attaqués. Les équipes sont composées de 7 joueurs, qui occupent des postes tels que le gardien (gardien de but) et les kickers (attaquants), entre autres.

Il est probable que plus d’un des utilisateurs qui attendent le jeu se sentiront quelque peu déçus, car ce n’est pas la première fois que nous voyons la communauté théoriser sur la possibilité que le titre ait des tournois de Quidditch dans le plus pur style Blitzball en Final Fantasy X, une idée qui semblait intéressante, compte tenu de la nature RPG du jeu, du monde ouvert et de la liberté d’action.

Hogwarts Legacy sera mis en vente le 10 février 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Il a été récemment confirmé qu’il aura une mission exclusive dans les versions pour consoles PlayStation.

Source | L’héritage de Poudlard ; via VGC