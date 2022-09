Qu’est-ce que la Guerre des Joyaux dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est enfin disponible sur Amazon Prime Video. Ses deux premiers épisodes ont déclenché un tremblement de terre chez les adeptes de l’œuvre de Tolkien, qui se posent de plus en plus de questions sur les personnages, les lieux et les événements de l’univers colossal. A cette occasion, focus sur une période très importante : La Guerre des Joyaux.

Qu’est-ce que la Guerre des Joyaux ?

La première chose que vous devez savoir, c’est que c’est le nom de l’un des 13 volumes de L’Histoire de la Terre du Milieu, la série de livres de Christopher Tolkien, dans laquelle il plonge et explore l’univers créé par son père. Dans le contexte du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, il est nécessaire de savoir ce que sont exactement ces bijoux et pourquoi ils sont si pertinents.

La Guerre des Joyaux est une période du Premier Âge, causée par la disparition des Trois Silmaris, gemmes conçues à partir de l’essence des Deux Arbres de Válinor : Telperion et Laurelin. L’origine remonte au moment où Morgoth / Melkor détruit Les Deux Lampes, Les Deux Arbres, assassine le Roi Elfe de Noldor et finit par voler les bijoux susmentionnés.

Fëanor, fils du roi de Noldor, est le créateur des Trois Silmaris. Leur mission était de les protéger des mortels, car ils avaient le pouvoir de reconstruire Les Deux Arbres. Ce qu’il ne pouvait pas prévoir, c’est que Morgoth / Melkor finirait par tuer son père et voler les gemmes pour fuir plus tard vers les Terres du Nord de la Terre du Milieu. La guerre des joyaux elle-même est considérée comme commençant par la promesse de Fëanor de se lancer dans le voyage avec les siens dans le seul but de les récupérer.

Les années des anneaux : Les anneaux du pouvoir, disponible sur Amazon Prime Video

