Númenor dans les Anneaux de Pouvoir, le mythe de l’Atlantide dans la Terre du Milieu de Tolkien

Númenor a toujours été un lieu clé dans l’histoire fascinante de Sauron et beaucoup se demandent quel sera son rôle dans The Rings of Power. Allá por la Segunda Edad, cuando Sauron se proclamó Rey de los Hombres y Señor de la Tierra Media, los habitantes de esta enorme isla con forma de estrella de cinco puntas no se tomaron demasiado bien la noticia y reunieron un ejército para dar caza al futuro Monsieur obscur. Loin d’être une mission suicide, ses troupes étaient alors telles que Sauron se rendit sans combat et fut fait prisonnier.

Númenor , l’île la plus forte d’humains semi-elfes au niveau culturel et guerrier à l’époque où se déroulent les Anneaux de pouvoir.

Comme vous le supposerez, l’histoire ne s’arrête pas là, elle ne se termine pas bien, mais elle se termine par la fuite du métamorphe. Sauron a empoisonné l’esprit du roi de Númenor, le convainquant de le libérer et de partir à la conquête de nouvelles terres en son nom (comme Valinor). Et à cause de cela, il a fini par déclencher le naufrage de l’île en guise de punition et de représailles des dieux. Un peu comme l’Atlantide. En fait, dans la mythologie de Tolkien, ce « naufrage » a fait que le monde a cessé d’être plat et est devenu un globe.

Il s’agit de Míriel, la reine de Númenor qui sera interprétée par Cynthia Addai-Robinson.

Revenons à The Rings of Power et si nous verrons Númenor dans la série, eh bien, si nous le verrons. Les showrunners du même, JD Payne et Patrick McKay, ont confirmé que l’on peut « s’attendre à voir la chute du Númenor représentée à l’écran ». Ce sera la première fois qu’il sortira dans une adaptation du Seigneur des anneaux et ses créateurs ont voulu s’occuper de tous les détails de cette mise en scène en société. « Marcamos el nombre en rojo y nos dijimos que debíamos hacerlo bien. Nunca se ha visto antes y es importante. La gente tiene algunas ideas de cómo son los elfos o los enanos y de cómo pueden ser sus reinos, pero Número es un lienzo en blanc ».

Devant l’île de Númenor se trouve la reine Míriel (jouée par Cynthia Addai-Robinson) et ce sera une sorte de lieu paradisiaque plein de tensions politiques. Ses habitants sont des humains au sang elfique, fous d’immortalité, et sont divisés entre ceux qui se sentent plus proches des elfes et ceux qui cherchent un avenir parmi les hommes. Míriel dirige son peuple avec l’aide de Pharazon, un conseiller fidèle et un personnage important dans la chute du royaume, que nous avons également déjà vu dans certaines images.

Pharazon, conseiller de la reine, interprété par Trystan Gravelle.

« Lorsque vous voyez l’ensemble de Númenor, il est plein de statues énormes, épiques et merveilleuses. C’est comme marcher dans l’esprit d’une personne obsédée par l’immortalité et l’héritage qu’il va laisser. Et bien que nous sachions tous comment l’histoire se termine, l’intéressant le tout est de comprendre comment cela en est arrivé là », expliquent Payne et McKay. Tous deux exploreront non seulement l’île, mais aussi leurs alliés outre-mer, comme le jeune Isildur, ancêtre direct d’Aragorn qui mènera les hommes au combat contre Sauron et lui coupera le doigt.

La version plus jeune d’Isildur dans The Rings of Power, plusieurs années avant qu’il ne manucure Sauron.

En plus de l’histoire de Númenor, ces derniers jours, nous avons également passé en revue quelle est la mystérieuse épée noire des bandes-annonces, l’origine et comment a été la chute du Nazgul, ainsi que l’identité du principal conseiller de la série, le mouton noir de la famille Tolkien. The Rings of Power coule déjà des rivières et des rivières d’encre et cela n’a pas encore été publié. Il le fera le 2 septembre sur Amazon Prime Video et si son succès perpétue ce qui est généré avec chaque publicité, affiche et vidéo, les milliards que le producteur a payés pour les droits finiront par ressembler à un chiffre bon marché.