Les androïdes Gamma de Dragon Ball Super : Super Hero arrivent dans Xenoverse 2

Aujourd’hui, l’un des films d’animation les plus attendus de l’année, Dragon Ball Super : Super Hero, arrive dans les salles, auquel nous avons donné une large couverture. Les fans de la saga ont rendez-vous dans les salles, mais bientôt ils l’auront sur consoles et PC… encore une fois, puisque l’inépuisable Dragon Ball Xenoverse 2 -qui arrivera sur PS Plus Extra et Premium- recevra bientôt les androïdes introduits dans le film, Gamma 1 et Gamma 2.

Les deux arriveront jouables en tant que contenu téléchargeable, comme annoncé par Bandai Namco. La société japonaise développe le DLC Dragon Ball Super : Super Hero Pack Set. Dans le premier contenu, prévu pour cet automne, Gamma 2 et deux autres personnages non encore annoncés arriveront, tandis que le second n’a pas encore de date, et en inclura trois autres. Il n’a pas été précisé dans lequel d’entre eux Gamma 1 sera présent.

Gamma 1 et 2 sont les androïdes créés par le Docteur Hedo, petit-fils du mythique Docteur Gero, pour tenter d’achever les guerriers Saiyan et aider le Ruban Rouge à dominer à nouveau le monde. Ils ont un pouvoir énorme et il est proche, comme on dit dans le film, de celui des guerriers comme Goku et Vegeta. Ils sont conçus de cette façon car Hedo a toujours voulu créer des super héros, et c’est pourquoi ils portent cette cape et ont ce design qui rappelle Ultraman, une série télévisée japonaise sortie dans les années 60.

Selon la description officielle des deux, Gamma 1 est « le premier modèle d’un nouvel androïde créé par le Dr Hedo, il arbore une cape rouge et sa personnalité est loyale et calme ». De son côté, Gamma 2 est « le deuxième modèle du nouvel androïde créé par le Dr Hedo, il arbore une casquette bleue et est parfois grondé par Gamma 1 pour sa nature insouciante ».

le film du week-end

Comme nous l’avons déjà dit, aujourd’hui Dragon Ball Super : Super Hero arrive dans les salles, dont nous avons dit dans notre critique qu' »il a un bon rythme, des clins d’œil au passé, la démonstration qu’il y a de la vie au-delà de Goku et des moments intenses ». est un film amusant, agile, divertissant, avec des surprises, une grande variété de personnages et qui est capable de maintenir l’essence de ce que Dragon Ball était et est ».