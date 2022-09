Xbox annonce l’arrivée future de Call of Duty, Overwatch et Diablo sur Xbox Game Pass

Suite à l’annonce récente que le Kingdom-Uni a l’intention d’enquêter pour savoir si l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft pourrait entraîner des conflits d’intérêts avec des concurrents, le patron de Xbox, Phil Spencer, a publié une carte ouverte en réponse pour classer l’affaire. Et pour cela, il fait valoir que l’acquisition de ladite société signifiera que ses grandes sagas pourront atteindre Xbox Game Pass, le service de jeux vidéo à la demande de Microsoft, afin qu’un public beaucoup plus large puisse en profiter. Cela nous amène à des marques aussi puissantes que Call of Duty, Overwatch ou Diablo feront partie dudit service, comme Phil Spencer lui-même l’a assuré.

Les grandes marques d’Activision Blizzard se dirigent vers le Game Pass

Et c’est que selon Phil Spencer lui-même, « débloquer des opportunités d’innovation permet à l’industrie de se développer », donnant comme exemple le Xbox Game Pass et l’arrivée de franchises aussi populaires et puissantes que celles évoquées par Activision Blizzard. En matière de concurrence et des intentions de l’organe de la Competition and Markets Authority (CMA) du Kingdom-Uni, Spencer a assuré ce qui suit :

« Nous continuerons à dialoguer avec les régulateurs dans un esprit de transparence et d’ouverture alors qu’ils examinent cette acquisition. Nous respectons et apprécions les questions difficiles posées. L’industrie du jeu vidéo est aujourd’hui robuste et dynamique. Les leaders de l’industrie, dont Tencent et Sony, continuent d’étendre leurs bibliothèques de jeux profondes et étendues, ainsi que d’autres marques et franchises de divertissement, appréciées par les joueurs du monde entier. Nous pensons qu’un examen approfondi montrera que la combinaison de Microsoft et d’Activision Blizzard profitera à l’industrie et aux joueurs. »

Pour le moment, il n’y a pas de date pour l’arrivée de sagas telles que Call of Duty, Overwatch ou Diablo sur Xbox Game Pass, même si cela semble un cadre plus que plausible dans un avenir proche.

Source | microsoft