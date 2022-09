Assassin’s Creed Mirage est réel: Ubisoft confirme le nouvel épisode de la saga avec art

Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs rumeurs sur un éventuel nouvel épisode de la saga Assassin’s Creed, avec un titre supposé pointant vers Assassin’s Creed Rift. Cependant, les dernières fuites parlaient d’un supposé Assassin’s Creed Mirage; Eh bien, enfin Ubisoft a officiellement présenté son nouveau jeu vidéo historique d’aventure, d’action et de monde ouvert sous ce dernier titre, Assassin’s Creed Mirage, à travers un premier art conceptuel que vous pouvez voir en tête de cette actualité et nous convoquant au prochain Ubisoft Forward du mois de septembre 10 décembre 2022 pour connaître tous les détails de ce nouvel opus.

Returnal aux origines d’Assassin’s Creed ?

« Assassin’s Creed Mirage, le nouveau jeu de la saga. Nous voulons vraiment vous montrer plus de détails lors de l’Ubisoft Forward le 10 septembre à 21h00 (heure de la péninsule) », ils ont publié d’Ubisoft avec ledit art conceptuel dans lequel apparaît le mystérieux protagoniste Assassin de cette nouvelle aventure qui, selon aux rumeurs, nous emmènera dans la Bagdad du IXe siècle, dans une période de crise connue sous le nom de « l’anarchie de Samarra ». Nous pourrons connaître tous les détails d’Assassin’s Creed Mirage le 10 septembre 2022 à partir de 21h00 heure de la péninsule.

De l’extension au jeu autonome ?

Et c’est que selon les rumeurs sur ce nouvel opus de la saga, Assassin’s Creed Rift a commencé son développement comme une extension payante pour l’actuel Assassin’s Creed Valhalla, bien qu’il ait acquis une taille telle qu’il a fini par devenir un jeu indépendant, désormais connu comme Assassin’s Creed Look. A tel point que Basim, son supposé protagoniste -et qui apparaît également dans Valhalla-, sera l’axe central d’une aventure qui permettrait de récupérer une bonne partie de l’essence originelle d’Assassin’s Creed.

Nous verrons dans le prochain Ubisoft Forward le 10 septembre 2022 si toutes ces rumeurs finissent par se réaliser pour un nouvel opus d’une franchise aussi célèbre et populaire qui verrait le jour au printemps 2023, à la fois sur PC et sur console. .

Source | Ubisoft