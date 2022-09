Shadow of the Tomb Raider, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store

Epic Games Store célèbre l’un des tours de jeu gratuits les plus pertinents de ces dernières semaines. Le début du mois de septembre nous donne la chance de saisir Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Submerged: Hidden Depths et le pack Armazillo pour Knockout City. Tous les trois resteront sans frais supplémentaires jusqu’au 8 septembre à 17h00 (CEST).

La clôture de la trilogie de redémarrage de Lara Croft est le grand nom de cette rotation. L’édition définitive vous donne accès à tout le contenu post-lancement qu’elle a reçu, y compris un total de sept tombes de défi et une variété d’armes, de tenues et de capacités supplémentaires.

N’oubliez pas qu’une fois les échanges seront liés à votre profil Epic Games Store pour toujours. Il s’agit de la version complète de chaque jeu, sans restriction d’aucune sorte en termes de contenu. Jouez et pressez-les quand vous le souhaitez.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

