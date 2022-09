Fortnite Saison 3 : une mystérieuse image fait allusion à l’événement final

Attendez, car les courbes arrivent. Epic Games donne les premiers indices sur un hypothétique événement final de la saison 3 de Fortnite. Une nouvelle image promotionnelle qui a fait son apparition dans l’eShop de la Nintendo Switch révèle plusieurs détails de l’intrigue de la saison 3 de Fortnite. Juste en dessous, nous vous disons ce qui se passe :

Fortnite Saison 3 : teaser de l’événement final / premier teaser de Fortnite Saison 4

Vers 15h20 CEST le jeudi 1er septembre 2022, l’un des bots de la chaîne NiteStats Discord, dédiée à l’exploration de données et aux fuites de Fortnite, a repéré une nouvelle image téléchargée sur l’eShop de la Nintendo Switch. L’image en question est la suivante :

Cette image a été détectée par un bot depuis un serveur de datamining

L’image, qui a été supprimée à peine une heure plus tard des serveurs de Nintendo, révèle bien plus qu’il n’y paraît. On vous met en situation : dans cet art Fortnite on voit la main de La Paradigma, l’une des Sept. Elle est enlevée par une masse aqueuse. Cela a du sens si l’on tient compte du fait que dans les missions de la partie 7 de Buena Onda, plusieurs membres des Seven ont commencé à disparaître ; Au moment où nous publions cette news, The Paradigm, The Scientist et The Origin sont toujours intacts, mais via le datamining et avec les nouveaux fichiers ajoutés avec le patch 21.50, nous savons que tous les membres de The Seven vont disparaître.

En d’autres termes : cette image, sachant exactement ce qu’elle représente, peut laisser penser qu’il y aura un événement final dans la saison 3 de Fortnite. Il se tiendrait le samedi 17 septembre 2022, date à laquelle la saison se terminera. Le nouveau méchant présenté dans la bande-annonce du début de la saison 3 apparaîtra-t-il ? Une autre option est que cette image est un teaser de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite.

Un nouveau méchant menace la paix

Dans tous les cas, nous le saurons quand Epic Games fera une annonce officielle, ou mardi prochain, le 6 septembre, quand devrait sortir le patch 21.51, le dernier de la saison 3 de Fortnite, qui devrait ajouter des fichiers d’événements s’il y en a. c’est pourquoi il y aura des fuites.

Vous avez encore quelques jours pour atteindre le niveau 200 et obtenir toutes les récompenses du Battle Pass. Dans notre guide Fortnite, nous vous expliquons comment monter de niveau rapidement, entre autres.

Sources : NiteStats, page Fortnite de la boutique en ligne de la Nintendo Switch