Explication de la nouvelle scène post-générique de la version étendue de Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : No Way Home – The More Fun Stuff Version, la nouvelle version étendue de Spider-Man : No Way Home qui sortira bientôt dans les cinémas en France, ajoute plusieurs scènes, notamment la relation entre les trois cinématographiques Spider-Man , joué par Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais apparemment, il y a plus de nouvelles, comme une nouvelle scène post-crédits qui remplace la bande-annonce que nous avons vue dans les salles de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C’est ainsi que divers médias la recueillent, détaillant cette nouvelle scène qui a à voir avec la nouvelle réalité de Peter Parker. Nous avertissons des spoilers sur cette scène à partir du paragraphe suivant.

Le sortilège du docteur Strange se réalise

Ainsi, cette nouvelle scène nous présente l’un des programmes informatifs habituels de Betty Brant pour l’institut, montrant des photographies des aventures des élèves pendant leur passage au secondaire. Des images dans lesquelles on peut identifier le décathlon de Spider-Man : Homecoming et le voyage à travers l’Europe de Spider-Man : Fram From Home. Bien qu’il y ait une particularité dans toutes ces images : l’absence de Peter Parker dans chacune d’elles.

Pourquoi Peter n’apparaît-il pas sur ces photographies ? À cause du sort du docteur Strange à la fin de Spider-Man : No Way Home, lorsque Peter demande que son nom soit effacé de la mémoire de tous ceux qu’il a connus, protégeant ainsi l’identité révélée de Spider-Man. Cela implique que Peter a également été effacé de tout document ou image, faisant de la nouvelle réalité de Parker pratiquement celle d’un fantôme. Un fantôme dans un nouveau costume classique…

Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version sortira dans les salles espagnoles le 23 septembre 2022.

Source | Le Direct