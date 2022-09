Les nouveaux Simpson ? Rick et Morty annonce qu’il aura une saison chaque année et veut "durer pour toujours"

« Je pense que les bonnes séries télévisées sont celles qui durent 1 000 épisodes », a reconnu Dan Harmon, l’un des créateurs de Rick et Morty, dans une interview pour The Wrap. « Je pense que la nôtre pourrait durer éternellement », a ajouté Justin Roiland, son co-showrunner. « Nous allons l’étirer aussi longtemps que nous le voulons. J’ai l’impression que c’est infini. Je suppose que cela pourrait frustrer les téléspectateurs potentiels, mais nous le considérons comme un avion en papier. Vous ne faites pas un avion en papier, donc il atterrit un certain distance. Vous le faites en attendant. » planifier et planifier indéfiniment, et même si vous êtes conscient que c’est impossible, c’est le but. Avec Rick et Morty, c’est pareil. «

« Nous avons toujours évité de trop nous impliquer dans les intrigues de feuilletons qui prédisent une conclusion anticipée. Lorsque Mulden rencontre sa sœur dans The X-Files, il n’a aucune raison de continuer, par exemple. Dans Rick et Morty, nous n’avons pas Il y a des mystères à propos de Rick qui une fois qu’ils seront racontés, ils ne seront plus un secret, mais c’est tout. Théoriquement, leurs aventures peuvent durer 1000 épisodes.

Rick et Morty sortiront une saison chaque année

« Cela semble irréel, mais à partir de maintenant, nous ferons une saison par an », a annoncé Harmon. « Nous n’essayons pas non plus d’être Les Simpson, nous ne faisons pas autant d’épisodes, mais nous sommes tellement en avance en termes de planification que si nous le voulions, nous pourrions facilement porter cela à 20 saisons (si les réseaux et le les fans veulent, bien sûr). La base est très large. « C’est un multivers qui nous donne accès à n’importe quel concept de science-fiction que nous voulons. Il y a tellement d’idées que si Rick et Morty se terminent, croyez-nous, ce ne sera pas par manque de contenu. »

Il faudra regarder match par match s’ils maintiennent leur engagement et leur ambition. Le premier arrêt aura lieu le 5 septembre, lorsque Rick et Morty présenteront leur sixième saison (avec une première queue hilarante) dans le monde entier sur HBO Max.

Source