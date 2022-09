La nouvelle console portable basée sur Android de Logitech filtrée : voici son design et son interface

Peu de temps avant sa présentation officielle à l’IFA, les images et les spécifications de la nouvelle console portable basée sur Android de Logitech ont été divulguées, un appareil qui vise à combiner plusieurs plates-formes telles que celle de Google -avec Play Store- et des services sur Internet. comme Geforce Now et Xbox Cloud Gaming. Ainsi, nous connaissons déjà les principaux détails de la soi-disant Logitech G Gaming Handheld, une console qui présente certaines similitudes de conception avec la Nintendo Switch Lite.

Voici le nouvel ordinateur de poche Logitech G Gaming

Lo primero que llama la atención de este nuevo dispositivo portátil es un tamaño similar al de una tablet de tamaño contenido con controles físicos a ambos lados, incluyendo dos joysticks, un cruceta y los cuatro típicos botones de acción, además de los gatillos dobles en la partie supérieure. Au niveau de l’interface, vous pouvez voir son propre lanceur avec un accès direct à différents services, notamment Steam, Geforce Now et Xbox Cloud Gaming, en plus de Google Play et d’autres applications telles que YouTube ou Chrome.

Au niveau des spécifications, pour le moment son processeur n’a pas été confirmé, même s’il est probable qu’il misera sur le Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, spécialement conçu pour les mobiles de jeu. Rappelons que Qualcomm a présenté à la fin de l’année dernière un appareil portable très similaire à cette nouvelle console Logitech, avec des fonctionnalités telles qu’un écran OLED de 6,65 pouces, 1080p et 120 Hz et un design très similaire.

Logitech pariera-t-il sur des spécifications similaires ? Peut-être que la console Qualcomm avec Razer s’adressait à un public plus exigeant au niveau du jeu, même si elle ne devrait pas être trop éloignée sur le plan technique. Même s’il est vrai qu’en basant son offre sur le cloud gaming, il n’a pas besoin d’autant de puissance brute. Il faudra attendre le 2 septembre 2022 pour connaître tous les détails.

Source | joueur sur ordinateur