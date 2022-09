Valve parle de Steam Deck 2 et des changements possibles qu’il apportera

Le concepteur de Steam Deck, Greg Coomer, a déclaré à Weekly Famitsu que « à moins que quelque chose de majeur ne change, il y aura une nouvelle génération de Steam Deck dans le futur ». Et il n’en est pas resté là, mais a même osé parler des possibles changements et améliorations qu’il pourrait comporter. « La couleur, la taille et la forme vont changer, et cela pourrait même devenir une plateforme de streaming. »

De son côté, Pierre-Loup Griffais, l’un des développeurs de la console, a assuré que l’hypothétique Steam Deck 2 aura la question de la batterie en tête. « Nous avons déjà apporté des améliorations à cet égard depuis le lancement (en permettant un rafraîchissement à 40 Hz et en réduisant la consommation d’énergie du système d’exploitation, par exemple) et nous continuerons à le faire à l’avenir, mais oui, l’amélioration de la durée de vie de la batterie pour les prochains est sur les cartes. » en tête de notre liste de priorités.

Dans le spectaculaire manuel Steam Deck que Valve a publié la semaine dernière, la société elle-même parle également de son avenir en tant que producteur de matériel et le fait dans les termes suivants. « Steam Deck est le premier de la nouvelle catégorie d’ordinateurs portables de jeu. À l’avenir, nous continuerons à améliorer le produit et à commercialiser de nouvelles versions. »

« Nous voulons élargir la base d’utilisateurs de Steam et une façon d’y parvenir est Steam Deck. Il peut être utilisé de nombreuses autres manières en plus d’être un appareil de jeu portable. Il pourrait fonctionner comme un téléviseur ou être utilisé comme un ordinateur de bureau. Il doit être encore développé. » pour satisfaire le plus de consommateurs possible », déclare Greg Coomer.

La nouvelle application Steam



Dans un autre ordre d’idées, Steam a publié une nouvelle application mobile qui promet de résoudre tous les problèmes auxquels l’actuelle nous a soumis. Il rationalisera les processus, améliorera la navigation et offrira une meilleure qualité de vie à l’utilisateur. Vous pouvez le télécharger à partir d’ici: