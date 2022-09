Pokémon GO septembre 2022 : meilleurs compteurs pour battre Giovanni

Si vous êtes un joueur de Pokémon GO, le célèbre jeu mobile Android et iOS, vous savez qu’aborder un nouveau mois, c’est se battre une fois de plus contre Giovanni, le leader de la Team GO Rocket. A cette occasion, la victoire débouche sur une rencontre garantie avec le convoité Dark Latios, c’est donc le moment idéal pour passer en revue les meilleurs contres pour le vaincre en ce mois de septembre.

Comment trouver Giovanni dans Pokémon GO ?

Comme d’habitude, il est nécessaire d’avoir le Super Radar Pocket, disponible si vous êtes un entraîneur de niveau 8 et que vous avez déjà joué en juillet. Il est obtenu lors de la phase 4 de l’enquête Field Notes: Team GO Rocket. Ensuite, il sera temps de rechercher Giovanni dans votre voisinage (pensez à vous équiper du Super Radar Pocket). En le recherchant, vous rencontrerez très probablement des recrues de la Team GO Rocket déguisées en lui, vous devrez donc les tuer jusqu’à ce que vous trouviez le vrai Giovanni et rencontriez Dark Latios après l’avoir vaincu.

Premier Pokémon du combat contre Giovanni

Persan : Son fidèle compagnon depuis de nombreuses années est de type Normal, il est donc préférable d’utiliser des Pokémon de type Combat. Lucario, Hariyama, Heracross et Blaziken (Counterattack), Machamp (Dynamic Fist) ou Infernape (Rock Punch) sont de très bonnes options pour vaincre facilement Persona. Tous les mouvements répertoriés sont des attaques rapides, car utiliser l’attaque chargée à ce stade précoce du combat serait un gaspillage.

Deuxième Pokémon dans le combat contre Giovanni

Dans la deuxième phase du combat, Giovanni a 3 Pokémon différents. Il n’est pas possible de savoir lequel vous devrez affronter, donc la meilleure idée est d’évaluer toutes les possibilités et d’avoir une équipe polyvalente capable d’affronter sans problème votre élu.

Machamp : En bon représentant du type Fighting, on ne va pas se compliquer contre lui ; toute option de type Psy est très utile pour terminer le combat en quelques secondes. Gardevoir, Cresselia et Mewtwo (Confusion). Comme alternative, vous pouvez utiliser le type Flying avec Pidgeot (Air Slash).

Nidoking: C’est un type Sol et Poison, donc un Pokémon de type Eau, Glace et Psychique est la meilleure solution. Articuno et Sneasel (Icy Song), Starmie (Hydro Pump), Kingdra (Water Gun), Gardevoir et Mewtwo (Confusion).

Rhyperior : Étant donné que le rival est de type Rock and Ground, vos meilleurs alliés sont les Pokémon Water et Grass. Tangela (Strain Whip), Dewgong (Cascade) et Ludicolo, une option idéale car elle partage les deux types (Bubble et Razor Blade).

Troisième Pokémon dans la bataille contre Giovanni