On connaît déjà les plus de 20 jeux que Square Enix apportera au Tokyo Game Show 2022 : date et heure de la conférence

La matinée continue de nous laisser des nouvelles liées au Tokyo Game Show 2022. Il reste à peine deux semaines avant le début du salon et les entreprises continuent de se joindre à la fête. A cette occasion, le tour est joué pour Square Enix, qui n’a confirmé rien de plus et rien de moins que près de 25 jeux sur sa roadmap. Nous vous proposons la liste complète et les détails de votre conférence avec date, heure et durée.

Final Fantasy XVI, l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années.

Tous les jeux Square Enix confirmés au Tokyo Game Show 2022

Crisis Core: Réunion de Final Fantasy VII

La Chronique de Diofield

Dragon Quest X hors ligne

Trésors de Dragon Quest

Dragon Quest L’aventure de Dai : Les liens d’un héros

Dragon Quest L’aventure de Dai : Xross Blade

Final Fantasy VII : Ever Crisis

Final Fantasy 7 Renaissance

Final Fantasy : Brave Exvius

oublié

Harvestelle

Éclipse Impériale SaGa

final fantasy xiv

final fantasy xvi

Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai

NieR: Automata Fin de l’édition YoRHa

Simulateur PowerWash

Romancing SaGa : chanson de ménestrel remasterisée

Romancing Saga Re;Univers

Star Ocean : la force divine

L’étranger du paradis : Final Fantasy Origin

Tactique Ogre : Reborn

Valkyrie Élysée

Guerre des Visions : Final Fantasy Brave Exvius

Date et heure de la conférence Square Enix au TGS 2022

Ce sera le vendredi 16 septembre à 15h00 (heure de la France), juste après Konami et durera 2 heures. De plus, Square Enix a des contenus spécifiques programmés dans les jours qui suivent, en dehors de sa conférence principale. Ici vous avez le programme complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

La liste des entreprises qui ont dévoilé leur roadmap au Tokyo Game Show 2022 ne cesse de s’allonger : on a déjà Xbox, Capcom, Konami… Comme vous, on a vraiment envie de vivre le salon et on s’attend à de nombreuses annonces et nouveautés.

Source | Square Enix; via Gematsu