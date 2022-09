Tower of Fantasy: tous les codes avec des récompenses et des prix gratuits pour septembre

Le mois de septembre commence et comme d’habitude dans les jeux en tant que service, un nouveau lot de récompenses gratuites arrive pour continuer à progresser. C’est le cas, bien sûr, de Tower of Fantasy, un RPG en monde ouvert pour téléphones portables et PC qui a réussi à attirer l’attention du géant Genshin Impact. Pour ceux d’entre vous qui l’apprécient actuellement sur les plateformes où il est disponible – il n’y a pas de plans pour la console – voici quelques codes pour vous procurer du bon matériel.

Codes de septembre pour Tower of Fantasy

Au cours du mois de septembre, vous pouvez échanger ces trois codes, à différents jours du mois. Notre conseil est de ne pas tarder à le faire car ils expirent au bout de quelques jours. En effet, et sans aller plus loin, courez racheter le premier d’entre eux, disponible depuis le 30 août dernier.

IFO3KN1GHQ0, disponible à partir du 30 août

JKGS7O1MA, disponible à partir du 9 septembre

EYP8I9TJQS, disponible à partir du 13 septembre.

Cependant, il est possible qu’au milieu du mois la liste soit mise à jour avec de nouveaux codes, nous les collecterons donc dans ce même texte.

Comment échanger des codes Tower of Fantasy

Voici les étapes à suivre pour utiliser tous ces codes :

La première chose à faire est d’ouvrir le jeu et de vous connecter avec votre compte utilisateur. Ensuite, appuyez sur la touche ALT et cliquez sur l’icône du paquet cadeau.

L’étape suivante consiste à entrer dans l’onglet « vous obtiendrez » puis « échanger ».

Une zone de texte apparaîtra à droite avec un espace pour saisir le code. Faites-le et appuyez sur « confirmer ». Vous débloquerez la récompense juste là.

Tower of Fantasy est un jeu gratuit (gratuit avec des achats intégrés supplémentaires) disponible sur les appareils PC, Android et iOS. Ci-dessous nous vous proposons les liens de téléchargement pour chaque plateforme.