Konami réchauffe le Tokyo Game Show 2022 : il annoncera un nouveau jeu d' »une saga très appréciée dans le monde entier »

Les entreprises continuent de rejoindre le TGS 2022 que nous vivrons au milieu du mois de septembre récemment entamé. La plupart d’entre eux révèlent généralement leur roadmap, ce que nous appelons la programmation ou la liste des jeux confirmés. Et certains, comme c’est le cas de l’entreprise japonaise de longue date, décident de faire monter la température avec des annonces et des promesses qui font monter les attentes. C’est le cas de Konami, qui assure qu’il présentera « un nouvel opus d’une saga très appréciée dans le monde entier ».

Silent Hill, l’une des sagas que des millions d’utilisateurs aimeraient revoir.

Quelles sont les sagas bien-aimées de Konami ?

Nous avons tous pensé à Silent Hill, Metal Gear Solid et Castlevania. Cependant, le média VGC explique que leurs sources ont déclaré qu’il ne s’agissait d’aucun de ceux mentionnés. Alors, quelles franchises entrent dans ce statut de « chéri du monde » ? Plusieurs noms propres me viennent à l’esprit : Zone of the Ender, Frogger, Bomberman, Suikoden, Yu-Gi-Oh!, Contra… La liste est longue et on y retrouve plusieurs licences classiques ; certains étaient très populaires à l’époque. Il faudra attendre un peu plus de deux semaines pour résoudre le mystère.

Quand est la conférence Konami au TGS 2022 ?

L’événement aura lieu le vendredi 16 septembre à 14h00 (heure de la France) et durera environ 1 heure. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 14h00

France (îles Canaries) : à 13h00

Argentine : à 09h00

Bolivie : à 08h00

Brésil : à 09h00

Chili : à 08h00

Colombie : à 07h00

Costa Rica : à 06h00

Cuba : à 08h00

Equateur : à 07h00

El Salvador : à 06h00

États-Unis (Washington DC) : à 08h00

États-Unis (PT) : à 05h00

Guatemala : à 06h00

Honduras : à 06h00

Mexique : à 07h00

Nicaragua : à 06h00

Panama : à 07h00

Paraguay : à 08h00

Pérou : à 07h00

Porto Rico : à 08h00

République dominicaine : à 08h00

Uruguay : à 09h00

Venezuela : à 08h00

Xbox a également confirmé sa présence au Tokyo Game Show 2022 hier, même si sa conférence aura lieu un jour plus tôt, le jeudi 15 septembre. Dans ce lien, vous avez le programme complet et tout ce que vous devez savoir.

Source | VGC