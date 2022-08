Star Wars : le légendaire blaster DL-44 de Han Solo est vendu aux enchères pour plus d’un million de dollars

Star Wars suscite les passions ; et sinon, informez l’acheteur d’un article aussi emblématique que le blaster de Han Solo de la trilogie Star Wars originale. Et c’est que le mythique blaster DL-44 que Harrison Ford utilisait dans le film original d’une saga cinématographique aussi populaire s’est vendu pour plus d’un million de dollars lors d’une récente vente aux enchères d’armes à feu organisée par Rock Island Auction Company.

Le prix millionnaire du blaster de Han Solo

Ainsi, et comme détaillé dans les documents de ladite vente aux enchères, l’arme spécifique est le modèle que Harrison Ford a brandi dans Star Wars : Episode IV – Un nouvel espoir de 1977, le premier film qui a été tourné dans la saga de George Lucas et a récupéré un prix total de 1 057 500 $ aux enchères. Tout cela après des estimations de prix initiales qui variaient entre 300 000 et 500 000 dollars. Bien sûr, il y avait quelqu’un qui voulait ce blaster à tout prix.

Auparavant, en 2013, un autre modèle original du blaster DL-44 de Han Solo avait été vendu, en particulier celui utilisé par Harrison Ford dans les films Star Wars : The Empire Strikes Back de 1980 et Star Wars : Return of the Jedi de 1983, une arme de des accessoires qui, dans ce cas, ont atteint un chiffre d’enchères de 240 000 dollars. D’autres armes de cinéma mythiques vendues pour des figurines de ce calibre sont le fusil laser du capitaine James T. Kirk par William Shatner dans la série télévisée Star Trek ou le pistolet Walther LP53 du générique d’ouverture des films de James Bond, atteignant respectivement 240 000 et 437 000 $.

En parlant de Star Wars et de Han Solo, la conception de la robe de mariée de la princesse Leia du mariage de Han Solo a récemment été publiée dans le cadre du roman Star Wars : La princesse et le scélérat.

Source | Collisionneur