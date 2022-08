La vitesse arcade d’Horizon Chase 2 est déjà datée sur Apple Arcade : PC et consoles en 2023

Horizon Chase 2 est une réalité. Et c’est qu’Aquiris, le studio brésilien à l’origine de la célèbre salle de speed arcade Horizon Chase Turbo, a annoncé l’arrivée de sa suite pour ce mois de septembre qui ne fait que commencer à travers une première bande-annonce que vous pouvez voir au début de cette news, confirmant son premier lancement sur Apple Arcade ce 9 septembre 2022 et sa future arrivée sur PC et consoles courant 2023, sans préciser de plateformes ni de date précise.

La vitesse rétro d’Horizon Chase revient

Horizon Chase 2 arrive avec la promesse d’améliorer chacun des aspects du premier volet, misant sur un gameplay plus raffiné et satisfaisant et une mise en scène plus colorée et détaillée que celle de son prédécesseur. Et une bonne preuve du travail effectué à cet égard est cette première bande-annonce accompagnée des premières images du jeu.

« Pendant le développement d’Horizon Chase 2, nous avons mis l’accent sur l’écoute des commentaires des joueurs sur le premier jeu. La communauté nous soutient depuis plus de 7 ans, et l’amour des joueurs pour la franchise mérite un nouveau jeu qui implémente autant d’améliorations et de changements demandés que possible, ainsi que l’ajout de nouvelles fonctionnalités que notre équipe était impatiente d’implémenter. » a assuré Matheus Cunegato, concepteur principal du jeu vidéo.

Ainsi, parmi les principales améliorations d’Horizon Chase 2, nous trouvons un mode multijoueur qui nous permettra de jouer avec nos amis ou d’affronter des joueurs du monde entier, plus de contenu à travers 55 pistes dans 5 pays du monde et jusqu’à 10 uniques des véhicules à débloquer, des options de personnalisation avec toutes sortes d’éléments à modifier et toutes sortes de défis et de mises à jour constantes, ainsi qu’un mode World Tour qui peut être joué seul ou avec 3 autres joueurs.

Source | Gematsu