Pokémon Go, Season Of Light : Dates, Contenu, Cosmog, Rotation...

La Saison de la Lumière lancera un nouveau cadre de contenu dans Pokémon GO. Entre le 1er septembre et le 1er décembre 2022, vous pourrez profiter d’un calendrier d’activités rempli de nouvelles enquêtes, de rotations de Pokémon et d’autres surprises. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur la prochaine étape du free to play.

Cosmog, protagoniste de Pokémon GO : Season of Light

Cosmog est dans le cœur des fans comme l’un des Pokémon les plus spéciaux de la septième génération. Il sera le protagoniste d’une enquête spéciale qui se répandra tout au long du calendrier. Vous recevrez une nouvelle étape les 1er septembre, 5 octobre et 23 novembre, où le professeur Willow vous mènera à la recherche de ce compagnon unique.

Primes saisonnières : de quoi s’agit-il ?

Augmentation des dégâts pour les Pokémon participant à des raids à distance.

Jusqu’à deux Raid Pass gratuits par jour lorsque vous faites tourner des disques photo dans les gymnases.

Cadeaux garantis lors de la rotation des PokéStops.

Plus d’efficacité de l’Encens lors des déplacements.

Plus d’articles pour les réalisations de recherche.

Plus de poussière d’étoiles pour les réalisations de la recherche.

Bonus Stardust sur les cadeaux

Rotation de Pokémon dans la nature

villes

Jigglypuff (chance brillante)

Machop (possibilité variocolor)

Magnemite (possibilité de variocolor)

muk

Voltorb (possibilité variocolor)

Ombreon

Litwick

les forêts

Mareep (possibilité variocolor)

Sunkern (possibilité variocolor)

Yanma (possibilité de varicolor)

espion

Pineco (possibilité variocolor)

Burmy Trunk Plant (possibilité variocolor)

Voltorbe d’Hisui

Montagne

Coup de sable

Méléfée (possibilité de varicolor)

Diglett (possibilité variocolor)

Snorlax (possibilité brillante)

Sneasel (possibilité variocolor)

Stantler (possibilité variocolor)

Deino (possibilité variocolor)

plage et eau

Acier (possibilité de variocolor)

Staryu (possibilité brillante)

Mantine (possibilité de varicolor)

Pelipper

Carvanha (possibilité variocolor)

Wailmer (possibilité variocolor)

Feebas (possibilité variocolor)

Hémisphère nord

Insécateur (chance brillante)

Dratini (possibilité variocolor)

Chikorita (possibilité variocolor)

Cyndaquil (possibilité variocolor)

Totodile (possibilité variocolor)

Teddiursa (possibilité variocolor)

Shroomish (chance brillante)

Hémisphère Sud

Paras (possibilité de varicolor)

Chansey (possibilité variocolor)

Skitty (possibilité variocolor)

Bagon (possibilité varicolor)

Snivy (possibilité de varicolor)

Tepig (possibilité variocolor)

Oshawott (possibilité variocolor)

Pokémon dans la rotation d’éclosion des œufs

oeufs de 2 km

Pichu (possibilité de varicolor)

Cleffa (possibilité variocolor)

Munna (possibilité de varicolor)

Fomantis

Wimpod

Œufs de 5 km

Tyrogue (possibilité variocolor)

Elekid (possibilité variocolor)

Magby (possibilité de varicolor)

Miltank (possibilité variocolor)

Oeufs 10km

Tirtouga (possibilité variocolor)

Archen (possibilité de varicolor)

noibat

Rockruff (possibilité brillante)

Jangmo-o

Oeufs de 5 km – Adventure Sync

Crânes (possibilité de varicolor)

Shieldon (possibilité variocolor)

Happy (possibilité variocolor)

munchlax

Karrablast (possibilité variocolor)

Shelmet (possibilité variocolor)

Oeufs de 10 km – Adventure Sync

Dratini (possibilité variocolor)

Bagon (possibilité varicolor)

Beldum (possibilité variocolor)

Gible (possibilité variocolor)

Riolu (possibilité de varicolor)

Goomy

