PS Plus Extra et Premium sont renforcés par des noms de poids : Deathloop, Siphon Filter 2…

PS Plus a confirmé la grille des ajouts pour les modes Extra et Premium tout au long du mois de septembre. Ce mois-ci met en évidence l’inclusion de Deathloop; un an après son lancement sur PS5, il est ajouté au catalogue d’abonnement. De plus, l’entreprise ne manque pas une occasion d’élargir son catalogue classique avec des noms comme Siphon Filter 2 et Sly Cooper, entre autres. Tous les éléments ci-dessous seront disponibles à partir du 20 septembre.

PS Plus Extra et Premium en septembre : tous les jeux confirmés

Boucle de la mort (PS5)

Assassin’s Creed Origins (PS4)

Chiens de garde 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spiritfarer: édition d’adieu (PS4)

Chicorée : Un conte coloré (PS4)

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 5 (PS5, PS4)

Alex Kidd dans Miracle World DX (PS5, PS4)

Lapins Crétins Invasion: L’émission de télévision interactive (PS4)

Rayman Légendes (PS4)

Scott Pilgrim contre. Le monde : le jeu – Édition complète (PS4)

Filtre à siphon 2 (PS1) – Uniquement sur PS Plus Premium

The Sly Collection (PS3) – Uniquement sur PS Plus Premium

Sly Cooper : Thieves in Time (PS3) – Uniquement sur PS Plus Premium

Hackpack de Bentley (PS3) – Uniquement sur PS Plus Premium

Toy Story 3 (PSP) – Uniquement sur PS Plus Premium

Kingdom of Paradise (PSP) – Uniquement sur PS Plus Premium

Contrairement à ceux inclus dans le mode Essential de PS Plus, ceux mentionnés ne peuvent pas être ajoutés à votre bibliothèque numérique. Vous pouvez les télécharger si vous êtes membre Extra ou Premium et jouer pendant leur période de permanence, dont la Deadline n’a pas expiré. En revanche, vous pouvez accéder aux jeux du catalogue PS1 et PSP après les avoir téléchargés sur la console ou via le streaming. Les jeux PS3 uniquement ne peuvent pas être lus nativement sur votre PS4 ou PS5.

En cliquant ici, vous connaîtrez le trio choisi entre le 6 septembre et le 3 octobre pour les membres PS Plus Essential.

