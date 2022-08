Le Protocole Callisto nous conduira à mourir de façon imaginative : « C’est devenu notre signature »

La terreur du protocole Callisto sera également transférée aux manières de mourir du protagoniste. Mark James, développeur sur le projet, explique dans une interview au portail IGN Japan que la manière de capturer la mort de manière imaginative « est devenue » sa signature.

«Nous avons une mort remarquable à la fin de chaque bande-annonce. Nous voulons que vous voyiez la mort non pas comme une forme de punition mais comme un moment pour apprendre ce que vous avez fait de mal, tout en obtenant une anecdote sur la façon dont vous êtes mort. » Les façons de mourir seront variées : « Chaque monstre a sa propre façon de vous tuer, et les dangers environnementaux sont des menaces à la fois pour vous et pour vos ennemis », souligne James. « Dans l’une de nos bandes-annonces, le protagoniste recule devant un fan, et lorsque vous fuyez un monstre, vous devez être très prudent car ces menaces peuvent vous tuer tout comme l’ennemi devant vous. »

La mort sous forme d’exploit ou de trophée

En riant, James partage également que voir toutes les façons de mourir fera partie de la liste des trophées et des réalisations du protocole Callisto. « Vous allez mourir dans notre jeu. Beaucoup de gens posent des questions sur la durée, et c’est comme, combien de fois allez-vous mourir ? De plus, les variables sont énormes dans la façon dont vous attaquez ou attaquez, vous pouvez donc mourir plus ou moins. Même en reculant dans un fan, ce genre de raté se traduira par une mise à mort et vous devrez à nouveau compléter cette section. »

Combien y en a-t-il? C’est un mystère qui n’a pas encore été révélé. « Nous n’allons pas révéler le nombre de morts pour le moment, mais je pense que vous devrez travailler dur pour tous les atteindre », conclut-il. Dans ce lien, vous trouverez notre interview de son producteur exécutif, Steve Papoutsis.

The Callisto Protocol est le premier projet de Striking Distance Studios, le studio dirigé par Glenn Schofield, père de la franchise Dead Space. Ils ont le support de Krafton, le géant derrière les champs de bataille de Playerunknow. Il arrivera le 2 décembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : IGN