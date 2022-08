Le producteur du prochain Fatal Fury partage les premiers détails et suggère un nouveau SNK vs Capcom pour le futur

De bons moments pour les amateurs de jeux vidéo de combat. Ce mois-ci, nous avons vu des nouvelles telles que l’arrivée de Rollback Netcode sur Dragon Ball FighterZ, des nouvelles sur Street Fighter 6 et même le soupçon que Tekken 8 est dans les plans de Bandai Namco. Et maintenant c’est au tour du nouvel opus de Fatal Fury, qui a partagé les premiers détails, parmi lesquels un se démarque particulièrement : le mode solo sera le protagoniste principal et Terry Bogard ne manquera pas la fête.

Lors de la Gamescom 2022, Yasuyuki Oda a fréquenté le média Twinfinite, et bien qu’il déclare que « c’est une super sortie et c’est pourquoi il faudra un certain temps pour en voir plus » car « ils veulent faire les choses parfaitement », il n’a pas hésité pour préciser que le mode solo aura plus de poids que le multijoueur en ligne, ce qui n’est généralement pas si courant dans le genre depuis plusieurs années. Nous devrons attendre plus de détails.

SNK vs Capcom refuse de tomber dans l’oubli

De son côté, il semblerait que la franchise mythique qui oppose les personnages de The King of Fighters à ceux de Street Fighter n’ait pas dit son dernier mot, malgré le fait que près de 20 ans se soient écoulés depuis son dernier volet principal (SNK vs Capcom : SVC Chaos pour Arcade, PS2 et Xbox). C’est Yauyuki Oda lui-même, producteur et concepteur de la série, qui a assuré que « c’est quelque chose que nous voulons tous à l’avenir », faisant référence à un éventuel nouveau jeu dans la saga.

Bien qu’Oda commente également que « personne chez Capcom n’a été discuté en détail à ce sujet », il a plaisanté en disant qu’ils essaieraient de rendre cela possible « dans 10 ans », après avoir ironiquement demandé si nous devions attendre encore deux décennies. Enfin, il n’a pas hésité à déclarer que voir un nouvel opus est « l’une des choses les plus désirées dans la communauté des jeux de combat ».

Source | Twinfinite, VGC