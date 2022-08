The Walking Dead : le spin-off de Maggie et Negan pour 2023 sort un nouveau titre et logo

La franchise Walking Dead connaît l’un de ses âges d’or malgré la longévité et la baisse d’audience de sa série principale, qui touchera bientôt à sa fin avec la fin de sa 11e saison et avec la clôture du chapitre principal de la saga, beaucoup d’autres sont ouverts à travers différentes séries dérivées, de certaines déjà consolidées comme Fear the Walking Dead à d’autres déjà terminées comme The Walking Dead: World Beyond. Mais il y a beaucoup plus; Et sinon, dites à Maggie et Negan, les protagonistes de leur propre série qui sortira en 2023 et qui jusqu’à présent était connue sous le nom de The Walking Dead: The Isle of the Dead. Et on parle au passé car AMC vient de confirmer le changement de titre et de logo de sa nouvelle série, qui s’appelle désormais The Walking Dead : Dead City.

Nouveau titre et logo pour le spin-off de Maggie et Negan

Cela peut être vérifié à travers une nouvelle publication que les responsables ont partagée sur les réseaux sociaux, montrant le nouveau titre, The Walking Dead : Dead City, ainsi que son nouveau logo. « Isle of the Dead imagine les personnages de Maggie et Negan voyageant dans un Manhattan post-apocalyptique coupé du continent. La ville en ruines est pleine de morts et d’habitants qui ont fait de New York leur propre monde plein d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur », peut-on lire dans un synopsis officiel qui devra mettre à jour son titre au nouveau.

Somme toute, on espère voir Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan dans cette nouvelle aventure dans un New York plein de zombies et quelques rescapés aux intentions douteuses, tout cela après leurs fins respectives dans la série principale The Walking Dead et qui sont toujours d’actualité. mystère. Comment finiront-ils tous les deux à Manhattan ? Parce que? Qu’est-il arrivé au reste des protagonistes ? Nous espérons connaître toutes les réponses en 2023 avec la première de ce nouveau spin-off, à une date précise encore à annoncer.

