NetEase rachète Quantic Dream, les créateurs de Heavy Rain, Detroit: Become Human et Star Wars Eclipse

Il devient courant de voir des entreprises s’acheter dans l’industrie du jeu vidéo. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, puisque c’est quelque chose qui se passe depuis de nombreuses années, mais ces derniers mois, c’est devenu notre pain quotidien. Quelques heures seulement après vous avoir annoncé que Tencent et Sony avaient réalisé un investissement conjoint pour acquérir une part importante de From Software, voilà que le géant chinois NetEase vient de racheter Quantic Dream.

Rappelons qu’en 2019, NetEase avait déjà jeté son dévolu sur Quantic Dream et réalisé un petit investissement pour reprendre une partie de l’étude. C’est maintenant officiel : l’acquisition est terminée et nous pouvons déjà dire que l’équipe derrière des histoires interactives comme Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human est la vôtre. N’oublions pas non plus qu’ils travaillent actuellement sur Star Wars Eclipse, le premier jeu vidéo de la saga LucasFilms à se dérouler dans la Haute République. Les chiffres de l’opération ne se sont pas transcendés.

L’ère des gros achats

Le 2022 que nous sommes sur le point de dire au revoir tous les jours restera dans les mémoires, entre autres, pour la nouvelle selon laquelle Microsoft a acheté Activision Blizzard, le géant derrière Diablo et Call of Duty, parmi de nombreuses dizaines de studios, sagas et jeux. Une opération dont le montant s’élève à près de 70 000 millions de dollars et qui n’est pas encore totalement bouclée, en raison de la nécessité pour divers organismes et une partie de l’industrie de donner leur aval à l’acquisition.

Et ce matin même, sans avertissement, nous avons vu Tencent et Sony Interactive Entertainment prendre respectivement 16,3 % et 14,1 % de From Software. Un studio connu de tous pour la saga Dark Souls, entre autres titres acclamés tels que Bloodborne et Elden Ring. Dans ce lien vous avez tous les détails de l’opération millionnaire.

Source | Battement d’entreprise