Jeux PS Plus gratuits filtrés en septembre 2022 pour PS5 et PS4

Un mois de plus, tout indique que Sony est encore une fois passé à côté des noms des jeux inclus systématiquement dans son service d’abonnement. Ce sont les jeux PS Plus gratuits de septembre 2022 sur PS5 et PS4, qui ont été une nouvelle fois filtrés par le média Dealabs a de nouveau filtré la liste, comme c’est le cas depuis l’année dernière. En l’absence de confirmation officielle par PlayStation, il s’agit des titres suivants :

Besoin de chaleur rapide

Granblue Fantasy: Versus

TOEM

Course, combat et aventure photo

La sélection est assez variée, car elle couvre divers profils de joueurs. On ne va pas vous dire ce qu’est Need for Speed ​​Heat, car la saga et son style parlent d’eux-mêmes (encore une fois, on choisit un jeu de course alors qu’on explore librement une ville). Granblue Fantasy: Versus est l’un des titres les plus populaires du genre combat et enfin, le plus particulier de tous : TOEM, une aventure en noir et blanc avec des scénarios dessinés à la main, dans lesquels la caméra est notre meilleure alliée.

Les jeux PS Plus d’août 2022 sont toujours disponibles : derniers jours

Si vous avez oublié d’échanger et de télécharger les jeux PS plus d’août pour PS5 et PS4, il est encore temps de le faire. C’est une sélection très variée, avec le célèbre Yakuza: Like a Dragon, Little Nightmares et Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Dans ce lien, vous avez toutes les informations. De plus, nous vous rappelons qu’un abonnement à PS Plus Extra et Premium n’est pas nécessaire, puisque tous ces titres appartiennent aux titres gratuits du service de base, qui s’appelle désormais PS Plus Essential.

Source | Dealabs ; via Nibellion