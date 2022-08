La nouvelle trilogie Star Wars n’a pas été oubliée pour Rian Johnson ; le seul problème est de trouver le temps

Cela fera très bientôt 5 ans depuis la première de Star Wars : Épisode VIII – Les Derniers Jedi. Il s’agit du dernier film de la saga mythique de LucasFilm, qui annonçait à l’époque que son réalisateur, Rian Johnson, avait « une toile vierge » devant lui pour démontrer une nouvelle fois son talent en créant une trilogie originale de nouveaux films. Pour de nombreux fans de la licence, le problème n’est que cela : cinq ans se sont écoulés et nous n’avons aucune nouvelle à ce sujet.

Maintenant, profitant de ses déclarations au média Empire dans lesquelles il explique qu’au fil du temps il se sent très fier de l’épisode VIII, Johnson a tenu à rassurer les fans que la nouvelle trilogie n’a pas disparu de sa tête : « Je rencontre souvent Kathleen Lennedy [Productora de LucasFilm] et je lui en parle. C’est juste un problème d’horaire; pour trouver quand le faire, mais cela me briserait le cœur de ne pas pouvoir revenir en arrière », dit-il.

Star Wars : Épisode VIII – Les Derniers Jedi

Quand sera-t-il temps ?

Rian Johnson n’est pas sans raison lorsqu’il explique que le calendrier et les engagements posent un vrai problème, car si l’on regarde sa roadmap à court et moyen terme, il semble difficile de trouver le temps de s’attaquer à un projet aussi ambitieux qu’un trilogie Star Wars inédite. Knives Out, le thriller à succès avec Daniel Craig, aura deux suites réalisées par Johnson, comme annoncé par Netflix à l’été de l’année dernière. Le mystère de l’oignon de verre est le prochain et il s’ouvre le 23 décembre, alors qu’il n’y a pas encore de détails d’aucune sorte pour le prochain.

Prochaine série Star Wars

La bonne nouvelle pour les fans de la saga est qu’ils auront plein de contenu pour continuer à en profiter. Star Wars : Obi-Wan Kenobi est sorti en mai dernier et le prochain sera Star Wars : Andor, mais il y en a bien d’autres : Star Wars : Tales of the Jedi, Star Wars : Young Jedi Adventures, Star Wars : The Bad Shipment. .. Dans ce lien, vous avez les détails et les dates de tous.

