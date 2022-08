Sony et Tencent rachètent une partie de From Software, créateurs d’Elden Ring

Tous les joueurs connaissent From Software, le studio japonais dirigé par Hidetaka Miyazaki, créateur de l’une des sagas les plus influentes du 21e siècle. Ils sont les parents de Dark Souls, mais aussi d’autres titres comme Bloodborne, Sekiro : Shadows Die Twice et Elden Ring. C’est l’une des entreprises les plus recherchées, et à une époque où l’on voit souvent de grosses acquisitions et des rachats de studios, il y a deux noms propres qui ont les yeux rivés sur elle.

Il s’agit de Tencent et Sony (PlayStation), qui ont intensifié leur investissement dans l’étude appartenant à Kadokawa Corporation via l’achat d’actions. Selon le rapport de la société, partagé par Gearoid Reidy, Tencent est devenu le deuxième actionnaire avec 16,3 % de From Software, tandis que Sony en contrôle 14,1 %. L’opération répond à un montant de 36 000 millions de yens grâce à un investissement combiné entre les deux. Kadokawa reste l’actionnaire majoritaire.

L’héritage de FromSoftware

Le studio japonais a plus de 30 ans d’histoire derrière lui, au cours desquels on a vu travailler sur diverses franchises telles que King’s Field, Armored Core, Tenchu, Otogi, Echo Night… La liste est très longue, mais s’il y a un Le nom responsable de celui qui est devenu l’une des sociétés les plus acclamées ces dernières années, n’est autre que Dark Souls.

Tout a commencé par un accord avec Sony pour sortir Demon’s Souls exclusivement sur PS3, bien que le phénomène de masse ait été déclenché par Dark Souls. A partir de ce moment-là, vous connaissez déjà la suite de l’histoire : deux suites aussi réussies voire plus réussies que son prédécesseur, une nouvelle exclusivité avec PlayStation comme Bloodborne, différents paris comme Bloodborne et Sekiro : Shadows Die Twice et cette année, la touche finale avec un Elden Ring qui en juin dernier a été vendu à près de 17 millions d’exemplaires. Pas étonnant que ce soit une étude si convoitée.

Source | Société Kadokawa ; via Gearoid Reid