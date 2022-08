Filtrage de l’apparition du véhicule brutal et imposant de Chris Hemsworth dans le nouveau Mad Max

L’une des principales caractéristiques de la saga Mad Max, au-delà de ses scènes d’action frénétiques, sont ses spectaculaires véhicules de style post-apocalyptique, voitures, camions, motos et toutes sortes de bêtes motorisées prêtes à détruire tous les déserts dangereux de son univers fictif. Et en ce sens, Furiosa, la préquelle de Mad Max : Fury Road, ne le sera pas moins. A tel point qu’on sait déjà à quoi ressemblera le camion monstre colossal dans lequel Chris Hemsworth (Thor chez Marvel Studios) combattra dans le nouveau film de George Miller.

Voici l’imposant camion monstre de Dementus

C’est ainsi que divers médias le recueillent à travers de nouvelles photographies leakées du tournage de Mad Max : Fury Road, une production qui se déroule actuellement en Australie. Et grâce à ces nouveaux clichés, on peut voir Chris Hemsworth lui-même, qualifié de Dementus (son personnage dans cette fiction post-apocalyptique), monté sur un véhicule aussi imposant avec… 6 énormes roues ! Bien sûr, il semble que Hemsworth passe un bon moment à jouer le méchant de cet univers cinématographique bien connu.

En attendant d’en savoir plus sur Mad Max : Fury Road, on sait que Chris Hemsworth jouera un chef de guerre qui sera capable de tout pour arriver à ses fins. A tel point que Dementus, chef d’un gang dangereux, aura pour habitude de kidnapper des habitants de Lugar Verde dans Many Mothers, dont une jeune Furiosa, jouée par l’actrice Anya Taylor-Joy.

Réalisé par George Miller, Mad Max: Fury Road présente un casting dirigé par Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy aux côtés d’autres noms tels que Nathan Jones, Angus Sampson, Tom Burke et Goran D. Kleut. Sa sortie en salles est prévue le 24 mai 2024.

Source | Film de bande dessinée