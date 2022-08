Rian Johnson n’a aucun regret sur Star Wars Les Derniers Jedi : « Cinq ans plus tard, je suis encore plus fier »

Star Wars : Les Derniers Jedi pour certains fans de la marque est une tache sur l’histoire de la saga Skywalker. Pourtant, son directeur est loin de ce courant d’opinion. S’adressant au magazine Empire, Rian Johnson a partagé son opinion sur le résultat final. « Cinq ans plus tard, je suis encore plus fier d’elle », révèle-t-il.

Le réalisateur de Star Wars : Les Derniers Jedi reste fidèle au résultat final

« Je pense qu’il est impossible pour chacun d’entre nous d’aborder Star Wars sans y penser comme un mythe avec lequel nous avons grandi, et comment ce mythe, cette histoire, s’est attaché à nous et nous a affectés », partage Johnson. « L’intention finale n’était pas de se débarrasser de tout cela ; l’intention était d’aller vers le pouvoir basique et fondamental de ce mythe. Et finalement, j’espère que le film est une affirmation du pouvoir du mythe de Star Wars dans nos vies. » Pour le réalisateur, The Last Jedi n’est pas seulement un film sur Star Wars, mais sur ce que la marque représente pour ses fans.

Lors de l’interview, il n’a pas non plus négligé le portrait qu’il a fait de Luke Skywalker : « Pour moi, les images finales du film ne déconstruisent pas le mythe de Luke Skywalker, mais plutôt le construisent et l’embrassent. C’est lui qui défie la notion de « jeter le passé » et d’embrasser ce qui compte vraiment dans son mythe et ce qui inspirera la prochaine génération. Pour moi, le processus de lâcher prise fait toujours partie de l’intérêt d’atteindre quelque chose de vraiment spécial et qui compte ».

Cinq ans nous séparent de sa première, qui a obtenu un score de 6,9 ​​sur 10 sur le portail IMDb. C’était le nœud de la saga Skywalker, qui se terminerait deux ans plus tard avec The Rise of Skywalker. Le reste appartient à l’histoire.

Source : Empire