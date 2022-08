Annonce des jeux gratuits Xbox Series X|S et Xbox One avec Gold de septembre 2022

Xbox ha confirmado la lista de seleccionados para participar en la promoción Games with Gold durante el mes de septiembre de 2022. Los miembros de este servicio o Xbox Game Pass Ultimate podrán canjear cuatro títulos, dos de la porción retrocompatible y otros dos de Xbox One en avant. Nous vous indiquons la liste complète et les dates ci-dessous.

Tous les jeux confirmés dans Games With Gold pour septembre 2022

Gods Will Fall : du 1er au 30 septembre sur Xbox Series X|S et Xbox One

Double Kick Heroes : du 16 au 15 octobre sur Xbox Series X|S et Xbox One

Thrillville : du 1er au 15 septembre sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360

Portal 2 : du 16 au 30 septembre sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360

Septembre sera le dernier mois au cours duquel seront inclus les jeux du catalogue rétrocompatible Xbox 360. Microsoft a annoncé la nouvelle en juillet dernier, faisant allusion au fait qu’ils ont « atteint la limite » de leur capacité à inclure plus de titres de cette génération. Bien sûr, les jeux que vous avez achetés resteront dans votre bibliothèque pour toujours.

N’oubliez pas qu’il est encore temps d’échanger certains de ceux disponibles sur la grille de ce mois-ci. Calico et Monaco : What’s Yours is Mine resteront échangeables jusqu’au 31 août, tandis que ScourgeBringer sera prolongé de quelques semaines supplémentaires : jusqu’au 15 septembre.

Une fois que vous avez terminé l’échange, il sera lié à votre profil. Vous pourrez jouer tant que vous maintenez un abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate actif. En revanche, vous pouvez actuellement accéder à une campagne d’offres axée sur des titres optimisés pour la nouvelle génération. Diablo II Resurrected, Grand Theft Auto V, Hitman 3 et Marvel’s Guardians of the Galaxy ne sont que quelques-uns des sélectionnés. On vous dit tout ici.

Source : fil Xbox