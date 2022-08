La dernière scène de NOP! bouleverse les téléspectateurs : que indique sa fin ?

Jordan Peele n’a pas seulement l’habitude de surprendre ceux qui aiment ses films par leur étrangeté parfois ; aussi pour le message final et le message qu’ils nous laissent pendant celui-ci, et surtout quand vient le temps du dénouement. C’était déjà arrivé avec Get Out (Let me out) et Us (We), alors comme prévu, c’est encore arrivé avec sa dernière cassette : NOP ! Après l’avoir vu plusieurs fois, nous voulons vous apporter les théories les plus solides et faire la lumière sur sa fin.

REMARQUE : Comme il est évident, les explications suivantes contiennent des spoilers pour NOP ! Nous vous recommandons donc fortement d’arrêter de lire si vous ne l’avez pas encore vu. Si tel est le cas et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur le film, n’hésitez pas à consulter notre critique sans spoiler.

La dernière scène et la fin : explication et théories

Pour vous remettre dans le contexte, il est important de rappeler que le film tourne autour de l’avidité des êtres humains, du désespoir d’être le premier et de la recherche de la gloire même s’il faut mettre nos vies et celles de notre entourage en danger. Et par rapport à tout cela, le désir de soumettre et d’apprivoiser d’autres formes de vie, qu’elles soient connues ou non, à partir d’une position supérieure.

Si vous avez atteint ces limites, c’est parce que vous avez apprécié le film, vous savez donc déjà exactement ce qui se passe au cours de l’histoire : OJ et Emerald Haywood, en compagnie d’Angel et Holst, décident d’élaborer un plan pour obtenir des preuves visuelles de l’existence de la créature qui traverse le ciel d’Aguas Dulces, qui était auparavant considérée comme un OVNI.

Tout ce qui se passe pendant la poursuite tendue à laquelle nous assistons dans les mesures finales conduit à la fameuse image qui a semé la confusion parmi les spectateurs : Emerald assise à côté du morceau de souhaits, regardant OJ monter à cheval toujours sur la porte du parc à thème OJ a-t-il réussi à s’échapper du monstre ?

Nous sommes clairs que la chose la plus logique est de penser que ce n’était pas le cas, et que ce qui semblait arriver jusqu’au moment précédent s’est produit : il est mort absorbé par cela. La scène finale contient quelques détails qui consolident la théorie. Emerald termine le film avec un regard perdu, pleurant, fixé sur la caméra. Dans ce qui ressemble à une vision fantomatique, il voit soudain OJ à côté d’un panneau indiquant « au-delà »…

La chanson « A Hero Falls » que l’on entend dans les derniers instants n’aide pas non plus à penser qu’OJ a survécu. Ni ça, ni logique, puisqu’Emerald arrive au parc à moto à toute allure, alors que son frère s’est blessé, à cheval et en sens inverse. Ces détails, ajoutés au fait qu’un autre des thèmes principaux du film est tout ce que nous pouvons perdre alors que nous aspirons à la richesse en faisant l’impossible pour être une star de la série – curieusement, après tant de lutte pour obtenir le désir photo, Emerald finit par l’ignorer – nous amène à une conclusion : OJ est mort.