John Carpenter (The Thing) dévoile ses jeux préférés et critique certains aspects de Red Dead Redemption 2

Quand on parle de cinéma, il y a généralement une série de personnages dont les noms reviennent fréquemment. Réalisateurs, musiciens, acteurs… Et l’un d’entre eux est John Howard Carpenter, une légende qui a près d’un demi-siècle d’expérience dans l’industrie derrière lui. Connu de tous pour avoir réalisé des films tels que Assault on the 13th Precinct Police Station (1976), Halloween (1978), The Thing (1982), Christine (1983) et Ghosts of Mars (2001), entre autres.

Comme vous le savez bien, les jeux vidéo et le cinéma entretiennent depuis des décennies une relation de plus en plus étroite, non seulement en raison des adaptations d’un support à l’autre ; aussi pour le nombre de cinéastes qui avouent leur passion pour le jeu. Et parfois, nous avons la chance de savoir quel genre de titres, de sagas et de genres aiment les personnages les plus pertinents. Aujourd’hui, nous avons appris quelque chose de nouveau : nous savons déjà quels sont les jeux préférés de John Carpenter.

Red Dead Redemption 2

Il aime les mondes ouverts, mais il a un problème avec Red Dead Redemption 2

Dans une interview accordée au média américain The New Yorker, le réalisateur a répondu à quelques questions liées à son amour des jeux vidéo, en commençant par rappeler quel est le titre qui a servi de porte d’entrée au média : rien de plus et rien de moins que Sonic le Hedgehog en 1992. Carpenter souligne également qu’il aime jouer aux « vieux jeux », bien qu’il joue également à « d’autres plus modernes » et que son fils est responsable d’avoir osé en essayer certains comme « Halo et autres jeux de plateforme ».

Si nous nous en tenons au présent, Carpenter est clair sur les titres qu’il a appréciés le plus récemment : « il y a un jeu incroyable appelé Horizon : Forbidden West, et j’ai passé beaucoup de temps à jouer à Fallout 76, qui a eu un lancement difficile à cause des problèmes et des bugs, mais les jeux de la série sont très amusants ; c’est comme un monde post-apocalyptique », explique-t-il.

Cependant, malgré sa passion pour les mondes ouverts et sa liberté d’action, Carpenter n’a jamais pu s’adapter à Red Dead Redemption 2, l’un des plus populaires de la dernière génération. Le problème? Selon lui, « les commandes, qui ne sont pas très intuitives ». En fait, il assure que le fait de monter à cheval était déjà quelque chose de problématique pour lui.

Source | John Carpenter dans le New Yorker