Castolo meilleur que Maradona : le documentaire sur la légende du PSE est désormais disponible

Si vous avez joué à Pro Evolutión Soccer sur PSX et combattu pour conquérir la Master League, vous savez très bien qui est Castolo. En fait, il serait normal qu’il soit une idole pour vous. Que ce soit pour se souvenir de grands moments ou parce que vous n’étiez pas là pour le rencontrer, un utilisateur populaire de TikTok en Argentine (Tutigelormini) a créé un documentaire qui tourne autour de la figure de l’attaquant légendaire.

Cet utilisateur a sauvé et monté des parties d’un documentaire de TyC Sports sur Trinche Carlovich, un footballeur de Rosario que des personnalités telles que Diego Armando Maradona, Pekerman, Griguol et Menotti ont défini comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’Argentine, et qui est décédé en 2020 à 74 ans. Et le résultat a fait sensation parmi les fans du simulateur de football de Konami. Vous pouvez voir la vidéo complète sur ce lien.

Pro Evolution Soccer

Brasil del 70, la Dream Team, l’Orange mécanique et le 11e gala de Pro Evolution Socer

Ivarov, Valeny, Stremer, Jaric, Espimas, Macco, Ximelez, Iouga, Minanda, Ordaz et Castolo. La composition que nous n’oublierons jamais et contre laquelle les meilleures équipes de l’histoire devraient jouer le match de leur vie pour vaincre. Les fans de football ont de nombreux footballeurs sur un piédestal : Leo Messi, Diego Armando Maradona, Franco Baresi, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Lottar Mathaus, Alfredo Di Stéfano, Ronaldo Nazario, Mágico González… La liste est pratiquement interminable, mais personne n’enlèverait le poste à Castolo. En fait, nous sommes sûrs que s’il jouait en Liga, Benzema et Lewandowski ne pourraient pas se battre avec lui pour le trophée Pichichi.

L’origine du mythe

Que plus de 20 ans se soient écoulés et que Castolo, Minanda, Ivarov et compagnie soient une véritable légende pour les adeptes de la saga n’est pas un hasard. Cependant, malgré le mysticisme généré autour de cette équipe inoubliable, son origine est très simple : le jeu de Konami n’avait pas de licences officielles, ils n’avaient donc pas d’autre choix que d’inventer les noms des joueurs. En fait, vous vous souvenez probablement des altérations subies par certains footballeurs comme Roberto Carlos (Roberto Larcos), Cafú (Facu), Ronaldinho (Naldorinho), ‘Brujita’ Verón (Revón), Zidane (Ziderm)…

Source | Tutigelormini sur TikTok