Les tricheurs de la démo de Splatoon 3 sont déjà bannis

Avis aux navigateurs : Nintendo va faire preuve d’une tolérance zéro avec les tricheurs dans Splatoon 3. Et il le fera à tel point que ceux de Kyoto n’ont même pas attendu le lancement final pour procéder à des interdictions non seulement du jeu, mais même de Nintendo Switch Online , grâce à la démo qui peut être appréciée à partir du week-end dernier.

Comme on peut le lire sur le portail Nintendo Life et le dataminer OatmealDome nous l’indique, Nintendo a déjà banni les joueurs qui ont modifié le jeu d’une manière ou d’une autre. Apparemment, la raison principale est que certains d’entre eux peuvent accéder à des zones qui devraient être bloquées pour le moment, et ils le font en utilisant des correctifs qu’ils partagent, pour ajouter l’insulte à l’injure. Selon OatmealDome, les joueurs sont bannis de leur console s’ils ont modifié le jeu, mais cela pourrait même entraîner des interdictions complètes de Nintendo Switch Online, le service d’abonnement de Nintendo requis pour jouer en ligne.

Tout indique que Splatoon 3 utilisera le même système contre les tricheurs que le deuxième opus déjà utilisé, qui a été ajouté exactement en 2018. Comme le rappelle OatmealDome, ce système était déjà capable de détecter des correctifs comme ceux-ci qui sont déjà utilisés dans ce troisième, avec qui de la société ils montrent leur surprise de voir que certains joueurs les utilisent à nouveau en sachant qu’il y a une très forte probabilité qu’ils soient détectés.

Le multijoueur définitif de Nintendo ?

Nous espérons que vous n’êtes pas un de ces oiseaux… En attendant, nous avons pu le jouer en profondeur il y a quelques jours à peine, tant dans sa campagne individuelle que dans son multijoueur, et nous avons pu vérifier qu’il arrivera complet de contenu, comme en témoigne également le récent Nintendo Direct consacré exclusivement au jeu.

Splatoon 3 sortira en store le 9 septembre, uniquement sur Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez découvrir les cinq raisons pour lesquelles ce troisième opus représente un saut qualitatif et quantitatif par rapport à son prédécesseur.

Source : Nintendo Life