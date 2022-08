Microsoft veut Activision "pour les opportunités mobiles"selon Phil Spencer

Alors que nous attendons la confirmation de l’achat d’Activision Blizzard, des informations et des opinions à son sujet continuent d’émerger, et la dernière en date fait très autorité. Nous parlons ni plus ni moins de Phil Spencer, qui a parlé des principaux intérêts de ceux de Redmond dans la société qui détient des licences telles que Call of Duty -dont tout indique qu’il ne sera pas exclusif à moyen terme-, Diablo, World of Warcraft et bien d’autres.

L’intérêt de Microsoft pour Activision Blizzard

On se souvient que c’était l’une des grandes nouveautés de ce début d’année 2022 en cours, mais les raisons précises de cet achat n’ont jamais été précisées par Microsoft… jusqu’à maintenant. Dans une interview accordée à Bloomberg, Spencer a reconnu que c’est avant tout le potentiel d’Activision Blizzard sur le marché mobile, et dans une moindre mesure, sur PC, qui ont été les principales raisons de cette acquisition.

« La plus grande plate-forme de jeu sur la planète, ce sont les téléphones portables », commence Spencer en expliquant. « Des millions de personnes jouent à des jeux sur mobile. Et si je me souviens bien, malheureusement pour Microsoft, nous n’avons pas de plate-forme native. En matière de jeu, de la console au PC, nous n’avons pas beaucoup de la puissance créative qui a construit les plus grands succès sur mobile. »

« Mais ensuite nous avons commencé les conversations, au moins en interne, sur la capacité qu’Activision Blizzard avait sur mobile, et aussi sur PC. Ce sont deux choses qui ont piqué notre intérêt », finit par reconnaître le patron de Xbox.

Cependant, tout n'est pas positif, puisque Activision a récemment annulé un jeu basé sur Warcraft pour mobile.

