Le Poker Face de Lady Gaga viendra à Fortnite d’une manière curieuse

Le mardi 30 août 2022, le patch 21.50 de Fortnite est arrivé. Comme à son habitude, il a apporté de nouveaux objets skins pour le jeu vidéo Epic Games, notamment de nouveaux gestes et danses. L’un de ces nouveaux gestes, appelé « Musical Blow », s’avère être une curieuse version du Poker Face de Lady Gaga. Juste en dessous on vous dit en quoi ça consiste :

Fortnite : c’est le geste Poker Face de Lady Gaga

L’arrivée du patch 21.50 de Fortnite a apporté, entre autres objets de jeu, un geste appelé Musical Blow. C’est un geste synchronisé qui peut être rejoint par jusqu’à trois autres joueurs pour un total de quatre personnes ; chacun avec un instrument différent sur le thème du plouc comme des banjos et une bouteille d’alcool.

Il arrive que lors de l’exécution du geste avec le nombre maximum de joueurs, certaines notes de celui-ci coïncident avec la chanson Poker Face de Lady Gaga.

À l’heure actuelle, nous ne savons pas quand ce geste arrivera en store ni combien il coûtera, même si les similitudes sont incontestables. C’est une reprise redneck de Poker Face. Étant une emote Fortnite « originale » et sans licence, elle possède l’une des raretés normales du jeu (rareté rare, dans ce cas) au lieu d’être de la série Icon.

Poker Face est sorti le 23 septembre 2008 dans le cadre de l’album The Fame, également sorti la même année et avec lequel Lady Gaga a fait ses débuts. Ce fut un succès critique et commercial, et le single le plus vendu de l’année 2009.

