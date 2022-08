Fortnite : Epic Games désactive indéfiniment les imposteurs

L’arrivée du patch 21.50 de Fortnite a apporté, comme d’habitude, des changements et des nouveautés au fleuron d’Epic Games. Cependant, l’un de ces changements a été la suppression du mode de jeu Imposteurs. Ci-dessous, nous vous expliquons pourquoi :

Fortnite : le mode Imposteurs a été retiré indéfiniment

Le patch Fortnite 21.50 est arrivé le mardi 30 août 2022. Comme d’habitude, il a apporté des changements et des nouveautés au jeu, comme de nouveaux skins et plus encore. Il se trouve qu’à cette occasion, un changement a en fait été un retrait : le mode de jeu Imposteurs n’est plus disponible jusqu’à nouvel ordre d’Epic Games.

Selon le billet de blog avec les notes de mise à jour en question sur le site officiel de Fortnite, Epic Games tient à remercier tous les joueurs pour leur participation au mode Imposteur ; leur retrait est simplement parce qu' »ils vont se concentrer sur d’autres projets ». Bien sûr, avec ce patch, des galeries d’imposteurs ont été ajoutées pour le mode créatif, afin que les joueurs eux-mêmes puissent créer leurs expériences de jeu basées sur ce mode Fortnite populaire.

L’arrivée du mode de jeu Imposteurs le 17 août 2021 n’a pas été sans polémique ; Among Us n’a pas inventé les jeux vidéo de rôle cachés, mais il a certainement popularisé ce genre de niche. Epic Games, après le lancement initial d’Impostors in Fortnite, n’a accordé aucun crédit à Innersloth, ce qui a amené plusieurs développeurs de ce titre indépendant à afficher leur mécontentement sur leurs réseaux sociaux respectifs. Au fil du temps, non seulement Epic Games a reconnu « l’inspiration », mais les deux jeux ont également collaboré.

