PUBG Mobile annonce un accord avec Dragon Ball Super : Super Hero avec Goku, Vegeta, Piccolo, Trunks…

Tout comme cela se produit sur les PC et les consoles de bureau, la bataille royale qui a jeté les bases de l’un des plus grands phénomènes du 21e siècle est également l’un des titres les plus joués sur les appareils Android et iOS. Il s’agit de PUBG Mobile, et comme le succès engendre le succès, nous avons déjà l’accord de collaboration le plus attendu : PUBG X Dragon Ball Super : Super Hero, qui arrivera en 2023.

Via son compte Twitter officiel, le jeu a partagé une image dans laquelle on peut voir plusieurs des personnages les plus populaires de l’univers Dragon Ball : Piccolo, Trunks, Goku, Vegeta, Gohan, Bulma, Android 18, Gamma 1 et Gamma 2, Magenta, Carmine… On a vraiment envie de les voir sur le champ de bataille se battre pour être le dernier debout ! Bien sûr, pour le moment, aucun détail sur la collaboration et ses événements ou contenus n’a été partagé.

Dragon Ball Super : Super Hero, disponible le 2 septembre

À peine 48 heures nous séparent de sa première en France, et dans cette maison, Salva Fernàndez a déjà eu l’occasion de la voir. Voici ses conclusions : « Dragon Ball Super : Super Hero défend l’importance de prendre soin de la famille, et c’est aussi un film idéal pour transmettre la passion du travail de Toriyama aux plus petits à la maison. Il a un bon rythme, des clins d’œil au passé, la démonstration qu’il y a de la vie au-delà de Goku et des moments intenses. Les plus connaisseurs de la série pourront trouver à redire sur la façon dont certaines choses sont faites et le CGI, qui fonctionne très bien en combat, n’est pas un style qui nous a volé le cœur… Mais au final, l’important est que c’est un film amusant, agile, divertissant, avec des surprises, une grande variété de personnages et qui est capable de maintenir l’essence de ce que Dragon Ball était et est.

Source | PUBG Mobile dans Twitter