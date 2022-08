Star Wars révèle la robe de Leia lors de son mariage avec Han Solo

S’il existe un mariage célèbre dans l’univers Star Wars, c’est, comment pourrait-il en être autrement, celui de la princesse Leia avec Han Solo. C’est un événement qui est pourtant évoqué au passage dans les films, se déroulant après l’Episode VI : Le Returnal du Jedi, mais heureusement pour les millions de fans à travers le monde, il sera traité dans Star Wars : La Princesse et The Scoundrel -The Princess and The Scoundrel-, un roman qui arrivera bientôt par l’écrivain Beth Revis.

En fait, dans le portail Variety, ils ont eu accès à une partie du matériel graphique du roman, et évidemment, la robe de Leia lors d’un tel événement devrait être mise en valeur. C’est une couleur verte saisissante avec des bordures imprimées en bas et une ceinture dorée. « A cette époque, Leia n’est plus la princesse du peuple. Elle était plus jolie que jamais parce qu’elle n’était qu’elle-même. Juste Leia », raconte le roman.

Les prochaines sorties Star Wars

Pendant ce temps, les fans doivent également s’attendre à un nombre important de premières de séries se déroulant dans l’univers Star Wars dans les mois à venir sur Disney +. Avec la première saison centrée sur Obi Wan Kenobi récemment terminée, la plus immédiate est Star Wars: Andor, qui sortira en septembre après un récent retard et se déroulera après les événements de Star Wars: Rogue One.

Mais plus tard, encore plus arrivent, comme Star Wars : The Bad Remittance ou Star Wars : Tales of the Jedi, à la fois animés et en première cette année. Il faudra attendre 2023 pour profiter de Star Wars Ahsoka et de la troisième saison tant attendue de The Mandalorian.