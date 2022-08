Naughty Dog explique pourquoi The Last of Us Part I est un remake et non un remaster

Bien que cela fasse un peu moins d’une décennie depuis sa sortie initiale, The Last of Us a déjà un remaster, et plus tard cette semaine, avec un remake. Longtemps rumeur, The Last of Us Part I arrive ce vendredi pour donner l’occasion de (re)découvrir le début de l’histoire d’Ellie et Joel, et comme Naughty Dog l’a insisté, les joueurs remarqueront la différence. Cela sera évident avec le jeu original de 2013, bien sûr, mais aussi avec le remaster qui est sorti un an plus tard.

Ce que nous remarquerons de différent dans ce remake

« Pour moi, ce qui fait de ce jeu un remake et non un remaster, c’est la somme de toutes les améliorations », commence par expliquer Shaun Escayg, directeur créatif, et jusqu’à récemment chez Crystal Dynamics. « Ce ne sont pas seulement les mêmes personnages, environnements, direction artistique, etc… la performance sur un meilleur matériel. Nous avons tout repensé, de l’art, l’éclairage, la technologie, aux personnages eux-mêmes. Nous avons tout appliqué que nous avons appris au cours de la décennie depuis l’original, mais en le réimaginant d’une manière mise à jour. »

Escayg dit également que le monde semble plus vivant et immersif, de la façon dont la lumière filtre à travers la végétation à la façon dont les voitures se déplacent lorsque les personnages les traversent. En parlant de voitures, elles réagissent également différemment au bruit lorsque les balles les frappent et au verre brisé, ce qu’elles ont réalisé grâce à l’audio 3D. Comme vous le dites, cela met l’accent sur des moments tendus comme l’évasion initiale de Joel comme des moments d’exploration plus détendus.

Le combat a également été amélioré, principalement grâce à une mise à niveau de l’IA dirigée par John Bellomy. Les rencontres seront désormais plus dynamiques grâce à un comportement plus réel des ennemis lorsqu’ils nous recherchent sur scène, en plus d’augmenter le nombre d’ennemis actifs -limité alors par l’IA-, bien qu’avec un nombre qui n’est pas encore proche de le 128 qui peut déplacer la PS5. De son côté, le designer Christian Wohlwend affirme que le combat au corps à corps a connu une évolution « monumentale ».

The Last of Us Part I arrive en store ce vendredi, pour l’instant uniquement sur PS5. La version PC arrivera un peu plus tard.

Source : PlayStationBlog