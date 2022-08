Sakurai (Super Smash Bros.) le jour où il a vu Resident Evil 4 : « Qui a inventé ça ? » Mikami raconte l’histoire

Parler de Resident Evil 4, ce n’est pas seulement parler de l’un des jeux les plus aimés et les plus populaires que nous connaissions ; On parle aussi de l’un des plus influents de tous les temps. Lorsqu’il est sorti en 2005 exclusivement pour la Nintendo GameCube, ce fut une véritable révolution pour la saga d’horreur de Capcom, mais aussi pour l’industrie du jeu vidéo elle-même, car il a marqué le chemin que de nombreux développeurs suivraient à partir de ce moment.

Son influence est due à l’engagement envers une caméra située près de l’épaule, quelque chose que nous avons vu tant de fois – et continuerons de voir – dans de nombreux titres d’action bien connus tels que Gears of War ou le nouveau style de God of La guerre, entre autres. Une décision qui a surpris tout le monde, y compris le créateur de Super Smash Bros.

Le Régénérateur de Resident Evil 4, le cauchemar de nombreux joueurs

« A qui est-ce arrivé ? »

Avec la confiance en soi et l’incomparable sens de l’humour qui le caractérise, c’est la question que Masahiro Sakurai a posée à Shinji Mikami (créateur de Resident Evil et du quatrième opus précité) dès son arrivée et a vu le projet en plein développement pour le premier temps. C’est ainsi que Mikami lui-même l’a raconté lors d’une conférence sur YouTube dans laquelle Jun Takeuchi (Lost Planet) était également présent, qui a expliqué que l’équipe de développement de Gears of War s’était inspirée de Resident Evil 4 pour concevoir leur jeu.

Ce n’est pas la première fois qu’un développeur rend publique son inspiration dans l’aventure de Leon S. Kennedy à la recherche d’Ashley Graham, la fille du président des États-Unis disparue en Europe. Sans aller plus loin, le 2 décembre prochain arrive The Callisto Protocol sur PC et consoles de nouvelle génération, un survival-horror de science-fiction avec Glen Shofield, père de Dead Space, aux manettes. Un Dead Space qui recevra un remake le 27 janvier 2023, et qui en son temps est né de l’inspiration de Schofield en deux œuvres : le film Event Horizon… et Resident Evil 4.

Source | VGC