Le créateur de Lies of P, l’âme de Pinocchio, partage des détails sur son inspiration et explique pourquoi il est sombre et adulte

De toutes les soulslikes qui ont été et seront, il y en a une qui a réussi à se placer au centre de tous les regards ces derniers jours. Il s’agit de Lies of P, le RPG d’action dark fantasy se déroulant dans l’univers de Pinocchio, l’œuvre que Carlo Collodi a publiée pour la première fois en 1882. Le jeu est joué par Round 8 Studio et son réalisateur, Choi Ji-Won, a partagé quelques détails sur son inspiration.

En exclusivité pour le portail IGN, Ji-Won a tenu à préciser pourquoi on a affaire à un jeu vidéo au thème sombre et aux allures d’une œuvre d’horreur. Et la raison réside, ni plus ni moins, dans les origines du personnage. « Les gens pensent à Disney quand ils parlent de Pinocchio, mais vraiment, si vous regardez l’histoire originale, c’est assez sombre et pour adultes », explique-t-il.

Allons-nous explorer l’intérieur de la baleine?

C’est l’une des questions que les utilisateurs se posent lorsqu’ils vérifient que Lies of P se déroule dans l’univers de Pinocchio, et bien que son créateur ne le précise pas, ses propos suggèrent que nous verrons des scénarios au-delà de la ville qui a été montré dans tous les vidéos : « les origines de Pinocchio sont diverses. La maison de Geppetto, l’océan, l’intérieur de la baleine… C’est pourquoi nous avons pensé que c’était très attrayant pour notre jeu. »

Comme vous le savez bien, le titre utilise les principales caractéristiques et mécanismes de la saga From Software, mais du studio, ils assurent qu’ils lui ont donné « leur propre spin », malgré le fait que l’objectif principal était « de chercher une histoire bien connue » pour construire le titre autour d’elle.

Lies of P est confirmé pour PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One (disponible dès le « day one » sur Xbox Game Pass). Sa date de sortie pointe vers 2023 et il a été l’un des protagonistes de la gamescom, grâce à une bande-annonce de gameplay de plus de 3 minutes.

Source | IGN