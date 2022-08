PS5 au régime: le nouveau modèle avec lecteur de disque pèsera le même poids que l’édition numérique 2020

La PS5 fêtera son deuxième anniversaire en novembre prochain depuis son lancement officiel en 2020, une vie commerciale avec de nombreux hauts et bas en raison de problèmes de stocks et de la forte demande de la console à travers le monde. Malgré tout, la PlayStation 5 enregistre des chiffres de vente remarquables malgré les revers causés par la pandémie, bien qu’elle ne soit actuellement pas moins controversée en raison de sa hausse de prix. Quoi qu’il en soit, Sony a profité de ce temps pour concevoir des améliorations pour sa console, ce qui se reflétera dans son prochain modèle. A tel point que la nouvelle PS5 avec lecteur verra son poids réduit pour correspondre à la version numérique de la PS5 de 2020 ; C’est ainsi que le média Press Start le reprend après avoir passé en revue les spécifications du nouveau modèle pour l’Australie.

La nouvelle PS5 avec lecteur allège son poids

Ainsi, et comme le souligne Press Start, l’Australie est le premier pays à recevoir ce petit test de la PS5, dont le nom de code est CFI-1202A pour la version avec lecteur de disque et CFI-1202B pour la Digital Edition. Et l’aspect le plus remarquable de cette revue est que la version avec un lecteur PS5 pèse 3,9 kg, soit ce qui revient au même, 300 grammes de moins que le modèle 2020, atteignant le même poids que l’édition numérique de 2020. De son côté, le nouvelle version de l’édition numérique applique également une légère réduction de poids, restant dans ce cas à 3,4 kg, environ 500 grammes de différence par rapport au même modèle 2020.

Pour le moment, il n’y a pas plus d’informations sur d’autres améliorations possibles de cette petite revue de la PS5, un nouveau modèle qui a été mis au régime en allégeant certaines parties de son intérieur ; une amélioration à envisager en raison du poids (et de la taille) considérable de la console Sony actuelle. Bien sûr, esthétiquement il reste le même, ainsi que ses dimensions extérieures ; que personne ne s’attende à un changement de design extérieur pour cette petite révision.

Rappelons que la PS5 coûte 549,99 euros en France pour la version avec lecteur et 449,99 euros pour l’édition numérique.

