Confirmé : Mafia reviendra avec un nouvel opus développé par Hangar 13

2K Games confirme la meilleure nouvelle pour les fans de la franchise Mafia : un nouvel opus est en cours de développement par Hangar 13, les parents du troisième opus. La société a confirmé le projet dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l’original, qui restera gratuit sur Steam pendant une durée limitée.

« Je suis ravi de confirmer que nous avons commencé à travailler sur un tout nouveau projet Mafia! » Roman Hladík, directeur général du studio, partage dans une interview avec le portail officiel de la saga. « Il reste encore quelques années et nous ne pouvons rien dire de plus pour le moment, mais nous sommes très excités par cette série très appréciée et divertissant les joueurs avec de nouvelles histoires. »

Aucun détail spécifique sur le projet n’a été partagé. Pour voir le dernier volet principal, il faut remonter à octobre 2016, avec une Mafia III qui nous emmenait dans le Nouveau Bordeaux de 1968. La polémique avec ce volet, en dessous de la qualité par rapport à ses prédécesseurs, a marqué une ligne ultérieure vers la revitalisation des origines. de la saga. L’excellent remake du premier Mafia et la remasterisation de Mafia II ont suffi à ouvrir la voie à cette nouvelle.

Pourquoi le Hangar 13 a-t-il pris autant de temps ?

Peu de données sont apparues depuis la publication de Mafia III. Jason Scheider, journaliste de renom pour Bloomberg, a partagé un reportage détaillé en 2018 où il racontait les allées et venues créatives de l’équipe. Rhapsody était le nom de code de son prochain jeu vidéo, une histoire d’espionnage de la guerre froide mettant en vedette un juif russe engagé par une agence d’espionnage américaine au cœur de Berlin. Ce qui semblait être un bac à sable classique s’est rapidement transformé en un jeu d’action avec des éléments fantastiques. Le protagoniste pourrait utiliser le pouvoir de la musique pour exécuter des pouvoirs spéciaux. Il a fini par être annulé après avoir erré sans but pendant des mois.

En 2020, les choses ont changé. Karl Slatoff, PDG de Take Two, a déclaré lors d’une réunion avec des investisseurs que Mafia restait « une franchise importante » pour l’éditeur. Ces mots avaient du sens après la publication de plusieurs offres d’emploi dans le Hangar 13 qui pointaient vers le développement d’un nouveau jeu vidéo Triple-A en monde ouvert. Maintenant, nous savons que c’était une nouvelle mafia.

