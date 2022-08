Qui est Otto Hightower, Main du Roi dans House of the Dragon ?

L’une des séries de l’année comme House of the Dragon a déjà commencé sur HBO Max, et maintenant avec son deuxième épisode disponible -dont nous apporterons des critiques comme nous l’avons fait dans le cas du premier-, chacun des personnages prend part. Viserys, Rhaenyra, Daemon… ce sont probablement ceux qui ont capté tous les regards dans ces premières étapes, mais aujourd’hui parlons d’un autre qui joue également un rôle très important -pas en vain est la Main du Roi- et qui est passé plus qu’inaperçu, tout comme Otto Hightower. Découvrons son origine.

C’est Otto Hightower

Bien qu’elle joue un rôle de témoignage dans Game of Thrones, la maison Hightower est l’une des plus importantes de Westeros, Otto étant le frère de Hobert Hightower, seigneur d’Antigua, et père du jeune Alicent, également protagoniste de ces premiers chapitres dus à son amitié -plus que?- ​​avec Rhaenyra.

Cependant, l’un des aspects pour lesquels il attire fortement l’attention est son inimitié palpable avec Daemon, puisqu’il est contre toute décision du roi Viserys qui pourrait profiter à son frère. Avant ce qui s’est passé dans le premier chapitre, Otto convaincrait le roi de retirer Daemon en tant que prince et de le reléguer au rang de commandant des Golden Cloaks, une position qu’il occuperait impitoyablement, comme en témoigne le premier épisode. De plus, les rumeurs parlent d’une précédente relation Daemon avec Alicent Hightower, avec qui on aurait tous les ingrédients d’une relation complètement incendiaire.

Quand est-il devenu Main du Roi ?

Beaucoup de gens seront surpris d’apprendre que Viserys a en fait hérité d’Otto Hightower à ce poste, puisqu’il était Main du Roi avant d’être couronné. Avant Viserys, c’était son grand-père Jaehaerys I qui tenait le Trône de Fer, avec son fils Baleon comme adjoint au trône. Plus tard, Baleon lui-même et la femme de Jaeharys, Alysanne, finiront par mourir.

Le roi languissant déjà, Otto serait nommé Hand, occupant le poste pendant les deux dernières années de la vie de Jaeharys, tandis qu’Alicent restait aux côtés de Jaeharys, prenant soin de lui et lui tenant compagnie. Après la mort du roi et l’intronisation de son petit-fils Viserys, Otto a continué à occuper le poste jusqu’au moment que nous connaissons.