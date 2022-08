Toutes les raisons de découvrir le premier Mafia, gratuit pour un temps limité sur Steam

Le 28 août 2022, cela fera pas moins de 20 ans que nous sommes montés pour la première fois dans le taxi de Tommy Angelo. Le premier Mafia a fait ses débuts chez Illusion Softworks et est rapidement devenu un classique culte. Take-Two offre maintenant pour une durée limitée la possibilité de l’obtenir gratuitement pour toujours. Entre le 1er et le 5 septembre, il apparaîtra sur votre profil Steam sans frais supplémentaires. Ajoutez-le à votre bibliothèque et il sera automatiquement lié à votre compte. Pour toutes ces raisons vous devez le découvrir (ou le rejouer).

La criminalité aux portes de la Seconde Guerre mondiale

La Grande Dépression a frappé les États-Unis pendant une grande partie des années 1930, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. New Heaven, la ville fictive dans laquelle se déroule Mafia, offre une vision saisissante du contraste entre la classe inférieure et la classe supérieure. Les jeunes immigrés sont le terreau idéal pour les familles qui contrôlent les quartiers, notamment les Italiens. C’est là que nous intervenons en tant que Tommy Angelo, un chauffeur de taxi qui cherche à gagner son salaire du mieux qu’il peut… jusqu’à ce qu’il rencontre la famille Salieri.

Angelo est d’abord réticent à vouloir s’impliquer avec ceux qui enfreignent la loi, mais l’argent facile et la réputation dans la ville le séduisent à tel point qu’il se retrouve rapidement à appuyer sur la gâchette. Le récit de la mafia au début du 21e siècle a dépassé le standard de l’époque dans les jeux vidéo. C’était une histoire réaliste de l’ascension et de la chute d’un enfant à la recherche d’un avenir dans une société qui lui refusait ses opportunités.

New Heaven, une recréation fidèle de la Grande Dépression

La ville fictive dans laquelle se déroule Mafia respire l’esprit des années 1930, avec ces corps si saisissants et difficiles à diriger. Dans notre analyse originale, nous le soulignions déjà : « Là où la ville obtient un résultat fantastique, les voitures le surpassent. Le soin qui a été apporté à la recréation des 60 différents types de voitures anciennes pouvant être conduites est très difficile à trouver. La forme du véhicule est clouée au modèle d’origine, les surfaces apparaissent polies et brillantes, avec des effets de réflexion adéquats et avec toutes sortes de détails sur la carrosserie, ce qui deviendra encore plus apparent après quelques heures de jeu et d’apprentissage. alors différenciez bien certains modèles.

L’influence du Parrain sur le travail des Tchèques est évidente, mais il parvient à avoir une identité reconnaissable et unique. En fait, la direction des scènes vidéo offrait un très haut niveau, ce que le remake a pu améliorer grâce à la technologie d’aujourd’hui. Si vous voulez savoir d’où nous venons, Mafia est l’un des meilleurs exemples qui traversera votre clavier en termes de bac à sable criminel avec un emballage narratif.

