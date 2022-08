Il reste quelques semaines avant la fin de la saison 3 de Fortnite et le début de la saison 4. Dans cette nouvelle, nous clarifions plusieurs des doutes récurrents qui existent généralement à ce sujet à ce stade de la saison, y compris quand la saison 4 commence et quand la saison 4 se termine Saison 3 :

Quand commence la saison 4 de Fortnite ? Quand se termine la saison 3 ?

La seule information disponible concernant le début de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite est ce qui se trouve dans l’onglet Battle Pass du jeu depuis le début de la saison. Selon le jeu lui-même, la saison 3 de Fortnite Chapter 3 se termine le samedi 17 septembre 2022, donc la saison 4 devrait commencer le lendemain, dimanche 18 septembre 2022.

Selon le jeu lui-même, la saison 3 de Fortnite Chapter 3 se terminera le 17 septembre 2022

Epic Games a pris pour coutume lors du chapitre 3 que les transitions entre les saisons aient lieu le week-end, avec la fin de la saison en question un samedi et le début de la suivante le dimanche, un jour plus tard. En d’autres termes : à moins qu’Epic Games lui-même ne communique quelque chose à ce sujet, pour l’instant nous devons faire attention aux dates indiquées par le jeu lui-même : fin de saison le 17/09/2022 et début de la nouvelle saison le 18/09/2022 . Au moment d’écrire cette news, nous ne savons pas s’il y aura un événement de fin de saison, bien qu’avec l’arrivée du patch 21.50 le mardi 30 août, nous devrions déjà avoir quelques indices à ce sujet.

