DC a déjà son Kevin Feige pour diriger son univers cinématographique pour la prochaine décennie

Récemment, Warner Bros. a présenté son plan pour façonner un nouvel univers cinématographique de super-héros DC, populairement connu sous le nom de DCEU ou DC Expanded Universe. Ainsi, et dans le but de concevoir une roadmap pour les dix prochaines années, il est prévu que la personne en charge de la réalisation des prochains blockbusters de personnages tels que Superman, Batman, Wonder Woman ou Aquaman, entre autres, soit bientôt officiellement présentée. . Et selon Deadline, Warner aurait déjà son élu pour incarner Kevin Feige dans Marvel Studios : Dan Lin.

Dan Lin, le mieux placé pour diriger le DCEU

Et c’est que l’accord n’aurait pas encore été conclu, bien que Dan Lin soit choisi par Warner Bros. Discovery, bien qu’il ne soit pas la première option. A tel point que David Zaslav, le nouveau PDG de la multinationale, voulait le réalisateur Todd Phillips (réalisateur de Joker et de sa suite suivante, Joker : Folie à Deux), bien qu’il ne voulait apparemment rien savoir, principalement parce qu’il était Il est plongé dans la pré-production de son nouveau film DC -hors DCEU- avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga.

Au total, Dan Lin, un ancien dirigeant de Warner Bros. qui s’est ensuite consacré à la production cinématographique avec la société Rideback, avec de gros blockbusters comme Ça, Le film LEGO ou Sherlock Holmes, deviendrait le patron des films DC, un poste dans lequel Lin lui-même est plus qu’intéressé. Pour l’instant, ce ne serait qu’une question de temps avant que les deux parties n’officialisent l’accord.

Avec l’arrivée de Lin à DC, Walter Hamada quitterait son poste dans l’entreprise, même s’il le conservera apparemment jusqu’à la première de Black Adam, prévue pour octobre prochain, tant qu’il n’y aura pas de nouveaux retards et de danses de date.

Source | Deadline