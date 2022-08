Licences FIFA 23 : tous les stades LaLiga Santander et Smartbank, lesquels manquent ?

EA Sports considère son vaste catalogue de licences officielles comme l’un des principaux atouts de la franchise FIFA. Et c’est. FIFA 23 a déjà confirmé tous les stades qui seront disponibles dès son lancement le 30 septembre. Pour le moment, nous nous concentrons sur nos compétitions nationales.

FIFA 23 : tous les stades sous licence LaLiga Santander

Cívitas Metropolitano (Club Athlétique de Madrid)

Colisée Alfonso Pérez (Getafe Football Club)

Stade Abanca-Balaídos (Real Club Celta de Vigo)

Stade Benito Villamarin (Real Betis Balompié)

Stade Céramique (Villarreal Football Club)

Stade Montilivi (Club de football de Gérone)

Stade Vallecas (Rayo Vallecano de Madrid)

Stade El Sadar (Osasuna Athletic Club)

Stade José Zorrilla (Real Valladolid Football Club)

Stade de Mestalla (Club de football de Valence)

Stade San Mames (club d’athlétisme)

Stade Santiago Bernabéu (Real Madrid Football Club)

Nouvelle Mirandilla (Cadix Football Club)

Ramón Sánchez-Pizjuán (Club de football de Séville)

Stade RCDE (Real Club Deportivo Espanyol de Barcelone)

Reale Arena (Société royale de football)

Visitez le stade de Majorque (Real Club Deportivo Mallorca)

FIFA 23 : tous les stades sous licence LaLiga Smartbank

L’Alcoraz (Société sportive de Huesca)

Stade Ciutat de València (Union sportive de Levante)

Stade de Gran Canaria (Union sportive de Las Palmas)

Stade Mendizorroza (Deportivo Alavés)

Stade La Rosaleda (Malaga Football Club)

Nouveau stade Los Cármenes (club de football de Grenade)

Municipale de Butarque (Club Sportif Leganés)

Municipalité d’Ipurua (Société sportive d’Eibar)

Certaines absences ne prennent personne par surprise. Le Camp Nou continue une saison de plus exclusivement liée à la saga eFootball. Le FC Barcelone est un partenaire premium de Konami pour son simulateur de football, quelque chose qui coupe un élément pertinent lorsqu’il s’agit de transférer authentiquement le poids de notre ligue.

En revanche, Elche Club de Fútbol n’est toujours pas en mesure de jouer virtuellement au stade Martínez Valero. L’Unión Deportiva Almería ne pourra pas non plus montrer la licence complète : le Power Horse Stadium (connu de tous sous le nom d’Estadio de los Juegos Mediterráneos) continuera d’être exclu du jeu EA Sports. Cette paire d’absences se heurte à la confirmation des débuts cette année de José Zorrilla et El Sadar, ce qui indique que l’équipe continue de travailler à déplacer chaque temple année après année.

La liste est courte si nous allons à LaLiga Smartbank, où seulement 8 des 22 équipes participantes voient leur stade recréé dans le jeu. De fait, les élus restent pour avoir évolué en première division ces dernières années.

Source : EA Sports